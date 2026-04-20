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Ipatinga ganha residencial que une moradia, lazer e wellness

Projeto que será erguido em Ipatinga, no Vale do Aço, oferece estrutura que une localização privilegiada, funcionalidade e espaços de saúde e bem-e...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/04/2026 às 18h53
Ipatinga ganha residencial que une moradia, lazer e wellness
WR Construtora

Morar em um lugar que ofereça localização estratégica, proximidade com áreas verdes e espaços de lazer e atendimento à saúde. Em Ipatinga, no Vale do Aço, a 200 quilômetros de Belo Horizonte, um empreendimento com essas características está em desenvolvimento. O mais novo projeto imobiliário lançado pela WR Construtora, o Mature, é voltado a esse perfil de demanda.

O empreendimento contempla ambientes mobiliados para enfermaria, fisioterapia e psicologia, studio de pilates, academia, salão de dança e sala de atendimento médico. Além disso, o local terá piscina com borda infinita e sauna, mirante, lounge de jogos, salão de beleza, lavanderia, pergolado e minimercado. Todos os banheiros serão adaptáveis, as vagas de garagem serão amplas e os elevadores terão tamanhos diferenciais para comportar o acesso de macas.

O desafio do projeto é exatamente este: atender ao máximo possível às necessidades dos moradores. "É um projeto ousado, feito para quem quer unir qualidade de vida e funcionalidade, conforto e até acesso a serviços de saúde e bem-estar, sem precisar realizar grandes deslocamentos. Pois a distância entre a residência até esses serviços vai ser de apenas alguns andares", afirma Wallace Barreto Simão, fundador e CEO da WR Construtora.

A inspiração para projetar o Mature foi, segundo o executivo, a exigência cada vez mais elevada do público. "O mercado imobiliário lida com um consumidor cada vez mais hostil ao ‘barato que depois sai caro’, e nós decidimos levar isso a um nível elevado, propondo um residencial que ofereça um altíssimo nível de qualidade em acabamento e soluções inovadoras num mesmo espaço. O Mature é a prova de que dá pra viver bem sem precisar desperdiçar tempo. Morar num edifício que consiga juntar alto padrão, localização e até wellness num mesmo lugar é um privilégio e tanto", avalia.

Os apartamentos terão opções com um e dois quartos, com espaço suficiente para acolher os moradores. "O conceito traz a ideia de ter uma vida ativa. Isto significa passar menos tempo em casa e mais tempo ao ar livre. O diferencial é exatamente este: o de encontrar esses momentos de lazer também no prédio. Isso permite que cada um possa desfrutar de todo o conforto, segurança e convivência com outras pessoas que busquem o mesmo propósito de vida", aponta o CEO da WR Construtora.

Localização e planejamento

Para ampliar ainda mais o objetivo de ser um projeto de referência, o Mature será próximo ao Parque Estadual do Rio Doce. Parte dos apartamentos terá vista para o local e para o rio que passa a alguns metros do residencial. Para Wallace Barreto Simão, a localização, no Bairro Bela Vista, é um diferencial que reforça o conceito proposto para o empreendimento.

"Entendo que, para oferecer um projeto dessa envergadura, com este conceito de qualidade, deve-se considerar uma região privilegiada. O bem-estar passa também pelo que se tem no entorno. Por isso, a partir de 2030, quando pretendemos entregar a obra, o Mature será a nova residência de moradores que apostam numa vida saudável e agradável", finaliza.

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