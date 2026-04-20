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Prêmio Criativos convida jovens a transformar a internet

Com inscrições a partir de junho, iniciativa propõe que crianças e adolescentes transformem suas vivências digitais em projetos para uma internet m...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/04/2026 às 16h47
Prêmio Criativos convida jovens a transformar a internet
Divulgação | Alana

O Prêmio Criativos chega à edição de 2026 com um convite direto a quem cresce conectado: imaginar e construir a internet que gostaria de habitar. Com o tema "A internet é nossa", a iniciativa irá mobilizar crianças e adolescentes de todo o país a transformar suas experiências no ambiente digital em projetos de impacto.

Enquanto as inscrições, previstas para começar em junho, não são abertas, o prêmio antecipa o debate ao reunir exemplos de projetos premiados em edições anteriores que podem inspirar novos participantes. A ideia é mostrar, na prática, como estudantes já vêm criando soluções a partir de suas vivências no ambiente digital.

A proposta parte do reconhecimento de que a internet também é um espaço onde a infância e a adolescência acontecem, impactando identidades, relações e perspectivas de futuro. Ao revisitar iniciativas já realizadas, a premiação do Criativos da Escola, uma iniciativa do Alana, busca incentivar novas ideias e evidenciar o potencial do protagonismo infantojuvenil na construção de um ambiente digital mais seguro, inclusivo e criativo.

Ao longo dos anos, o prêmio tem reunido e premiado iniciativas que mostram como crianças e adolescentes já vêm atuando de forma ativa no uso da tecnologia. Em 2021, estudantes de Curitiba foram premiados com o projeto Speak Race, um aplicativo em formato de jogo que ensina Libras de maneira acessível e dinâmica. A proposta surgiu como uma forma de promover inclusão no ambiente escolar e foi acompanhada por uma campanha de conscientização, ampliando o alcance da iniciativa.

No mesmo ano, em São Paulo, um grupo de alunas desenvolveu o premiado Ásia Ativa, projeto que utiliza as redes sociais para enfrentar preconceitos contra a comunidade asiática. Por meio de entrevistas e conteúdos publicados no Instagram, o projeto passou a discutir estereótipos e dar visibilidade a diferentes vivências, alcançando milhares de pessoas. A iniciativa mostra como a internet também pode ser um espaço de informação e transformação social.

"Antes mesmo da abertura das inscrições, queremos convidar crianças e adolescentes de todo o país a imaginar como seria uma internet a partir de suas próprias perspectivas e a transformar essas ideias em projetos que contribuam para um ambiente digital mais seguro, inclusivo, criativo e rico em oportunidades", afirma a pedagoga Ana Cláudia Leite, gerente de Educação do Alana.

Voltado à educação e à participação, o Criativos da Escola busca dar forma a ideias que nascem da experiência digital de crianças e adolescentes. Questões como tempo de tela, mecanismos considerados viciantes, pressão por padrões de consumo e exposição a conteúdos impróprios aparecem ao lado de experiências positivas, como socialização, aprendizado, criatividade e expressão. Tudo isso pode se transformar em projetos que repensem o ambiente online.

"Vivemos um momento de mudanças importantes no ambiente digital, e o Prêmio deste ano nasce justamente para acompanhar esse movimento, escutando crianças e adolescentes e reconhecendo que eles não são apenas audiência, mas também criadores de soluções para os desafios que enfrentam na internet", diz Ana Cláudia.

Podem participar grupos de estudantes (com pelo menos dois integrantes entre 13 e 17 anos), com o acompanhamento de um adulto responsável (a partir de 28 anos). Ao todo, seis iniciativas serão premiadas, divididas em duas categorias: 1) projetos em diferentes formatos, como campanhas, jogos, intervenções artísticas, rodas de conversa, aplicativos, entre outros, e 2) projetos de produções audiovisuais, como curtas, teasers, séries e documentários. Entre os prêmios estão uma viagem, R$ 12 mil e uma mentoria para o desenvolvimento e aprimoramento de cada projeto.

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