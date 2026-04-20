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Setor imobiliário amplia uso de tecnologia e dados

Plataforma da DWV conecta corretores e incorporadoras, amplia acesso à informação e fortalece decisões de negócio em todo o país.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/04/2026 às 15h18
Setor imobiliário amplia uso de tecnologia e dados
Unsplash

A digitalização do mercado imobiliário brasileiro tem avançado com o apoio de plataformas que conectam dados, profissionais e oportunidades de negócio. Nesse contexto, a DWV vem sendo adotada por corretores e incorporadoras como um ambiente para centralização de informações. A plataforma reúne dados de produtos, estoque e comportamento de mercado em tempo real, reduzindo a dependência de processos manuais e da comunicação descentralizada.

De acordo com Guilherme Wohlke, corretor da Imobille Negócios, a centralização das informações trouxe mais agilidade ao trabalho. "Hoje tenho tudo em um único lugar. Isso acelera o acesso aos produtos e melhora o atendimento ao cliente", afirma.

A redução de tarefas operacionais também é apontada como um dos principais ganhos. Antes, segundo o corretor, era necessário dedicar tempo — e até um colaborador — para organizar tabelas, fotos e documentos. "O tempo que antes era gasto com processos operacionais agora pode ser direcionado para fazer mais ofertas, acompanhar clientes e fortalecer o relacionamento", diz.

Além da eficiência, o acesso a dados estruturados permite uma atuação mais estratégica. A plataforma disponibiliza informações sobre vendas, estoque e tendências de mercado, apoiando negociações e análises. "Com mais informação, conseguimos construir uma narrativa mais completa para o cliente e ajudá-lo a entender se está fazendo o melhor negócio", destaca Wohlke.

Do lado das incorporadoras, a tecnologia também tem sido utilizada como ferramenta de expansão e posicionamento. Segundo Pablo do Valle, diretor de parcerias da Benx Incorporadora, a plataforma contribui para ampliar o alcance da empresa em diferentes regiões. "A DWV tem sido importante na expansão da empresa para todo o Brasil e facilita o nosso trabalho nesse processo", pontua.

Além da distribuição de produtos, a ferramenta é utilizada em estratégias de marketing e relacionamento. De acordo com o executivo, ações de conteúdo realizadas na plataforma podem alcançar grande volume de visualizações entre corretores, contribuindo para o fortalecimento da marca e o planejamento de médio e longo prazo.

Para Dagoberto Fagundes, cofundador e diretor de operações da DWV, o objetivo da plataforma vai além da eficiência operacional. "Buscamos transformar a forma como o mercado toma decisões, conectando dados, pessoas e oportunidades em um mesmo ambiente. O acesso à informação estruturada permite que o corretor atue de forma mais estratégica, impactando toda a cadeia", ressalta.

Na avaliação dos profissionais, a integração entre corretores e incorporadoras é um dos principais efeitos do uso da tecnologia. O modelo contribui para aumentar a produtividade, qualificar o atendimento ao cliente e ampliar a visibilidade dos empreendimentos. "A DWV conecta quem tem o produto com quem está na ponta vendendo, facilitando o fluxo de negócios", informa Valle.

Com o avanço da digitalização e a crescente demanda por eficiência e inteligência de mercado, plataformas baseadas em dados tendem a ocupar um papel cada vez mais central nas estratégias do setor imobiliário no Brasil.

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