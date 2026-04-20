Polos de alta performance estruturam expansão

A expansão do ensino superior no Brasil, especialmente na modalidade a distância, tem sido conduzida por instituições como a UniFECAF por meio da implementação de polos de alta performance, modelo que combina infraestrutura física, tecnologia educacional e gestão orientada por indicadores.

Adotada em diferentes regiões do país, a estratégia busca padronizar operações, ampliar a oferta de cursos e garantir conformidade com as diretrizes do Ministério da Educação (MEC), ao mesmo tempo em que responde à demanda por ensino superior mais flexível e escalável. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mais de 3,7 milhões de estudantes universitários optaram por cursos a distância no Brasil, indicando a consolidação da modalidade no país.

No sistema de educação a distância, os polos presenciais são responsáveis por assegurar o suporte acadêmico e administrativo aos estudantes, funcionando como extensão institucional nos territórios onde estão inseridos.

Mais do que espaços físicos, essas unidades precisam atender a critérios regulatórios que envolvem acessibilidade, recursos tecnológicos, ambientes e acompanhamento pedagógico. A evolução para um modelo de "high performance" está diretamente relacionada à capacidade desses polos de operar com padronização, mensuração de resultados e integração tecnológica.

Esse movimento acompanha a transformação mais ampla do ensino superior, marcada pela digitalização de processos e pela crescente demanda por flexibilidade. Instituições têm investido em plataformas digitais capazes de centralizar conteúdos, acompanhar o desempenho dos alunos em tempo real e integrar professores, tutores e gestores em um mesmo ambiente virtual. Nesse contexto, o polo deixa de ser apenas um ponto de apoio e passa a atuar como parte de um ecossistema educacional conectado.

A UniFECAF está entre as instituições que têm estruturado sua expansão com base nesse modelo. A estratégia envolve o desenvolvimento de polos com alto nível de padronização operacional, suporte contínuo ao parceiro local e uso intensivo de tecnologia para monitoramento acadêmico. Sistemas internos permitem acompanhar indicadores como engajamento dos estudantes, desempenho em avaliações e taxas de retenção, elementos considerados fundamentais para a manutenção da qualidade em escala.

Segundo o CEO da instituição, Marcel Gama, o avanço do ensino mediado por tecnologia exige novos padrões de gestão. "O crescimento do ensino a distância está sendo acompanhado por ferramentas que permitem controle e acompanhamento contínuos. O conceito deixa de estar associado à distância e passa a estar ligado ao digital, com maior proximidade entre instituição e aluno", afirma.

Do ponto de vista regulatório, a consolidação dos polos de alta performance também responde à necessidade de conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo MEC, que avalia desde a infraestrutura até os processos acadêmicos. A adoção de auditorias internas, protocolos operacionais e métricas de desempenho tende a reduzir assimetrias entre unidades e garantir maior uniformidade na oferta educacional.

Além do impacto acadêmico, o modelo tem atraído atenção no campo dos negócios. A operação de polos vinculados a instituições consolidadas se configura como uma modalidade B2B, na qual o parceiro local assume responsabilidades comerciais e administrativas, enquanto a mantenedora concentra a gestão pedagógica e o desenvolvimento de conteúdo. Essa divisão permite ganho de escala para as instituições e, ao mesmo tempo, abre espaço para empreendedores que buscam atuar em um setor em crescimento.

Nesse formato, o desempenho do polo está diretamente ligado à capacidade de gestão local, à eficiência na captação de alunos e à aderência aos padrões institucionais. A existência de suporte estruturado, que inclui treinamento, tecnologia e orientação estratégica, tende a reduzir riscos operacionais, mas não elimina a necessidade de planejamento e conhecimento do mercado regional.

Com isso, os polos deixam de ser apenas unidades descentralizadas e passam a integrar uma estratégia mais complexa de distribuição educacional, em que tecnologia, gestão e padronização se tornam elementos centrais para sustentar o crescimento do ensino superior no país.