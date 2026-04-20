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Aptean apresenta plataforma de IA e agentes de IA para clientes do Business Central On-Premises

Oferecendo aos parceiros uma nova oportunidade de receita recorrente — Apresentação prévia exclusiva no evento Directions North América

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/04/2026 às 13h02

ALPHARETTA, Ga., April 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Aptean anunciou hoje a apresentação prévia exclusiva de sua plataforma de IA, AppCentral, e dos Agentes de IA para clientes do Microsoft Dynamics 365 Business Central em instalações on-premises. Na prévia a ser apresentada no Directions North América, a solução leva o poder da IA a organizações que ainda não migraram para a nuvem, oferecendo à rede de parceiros da Aptean uma plataforma completa, pronta para venda, com 10 agentes de IA. Isso permite que os parceiros entreguem IA a todos os clientes que atendem, gerando valor para os clientes e uma nova oportunidade de receita para os próprios parceiros.

Os parceiros terão sua primeira oportunidade de ver o AppCentral e os Agentes de IA em ação no evento Directions North América, de 27 a 29 de abril, em Orlando.

Um novo mercado para parceiros do Business Central

Até agora, clientes do Business Central que utilizam a solução on-premises não tinham um caminho prático para a IA. A plataforma de IA da Aptean, o AppCentral, remove essa barreira. Os parceiros agora podem levar IA a todos os clientes do Business Central que atendem — os dados on-premises permanecem on-premises, sem necessidade de migração para o Business Central Online. Como a Aptean gerencia e atualiza os agentes de forma centralizada, os parceiros podem implementar em dias, e não em meses, e começar a entregar valor real de IA a toda a sua base de clientes on-premises.

Como funcionam os Agentes de IA da Aptean

Os usuários digitam suas perguntas em linguagem cotidiana, sem necessidade de conhecimento técnico. Usando integrações pré-configuradas, o conector do AppCentral da Aptean conecta o agente diretamente ao ambiente ativo do Business Central do cliente — sem que o cliente precise criar ou configurar nada.

O agente lê os dados operacionais em tempo real, realiza análises e retorna recomendações claras e acionáveis em português simples — tudo isso sem reimplementação ou migração para o Business Central Online.

Os parceiros podem implementar o pacote completo de agentes para um cliente em menos de uma semana, possibilitando resultados que antes eram impossíveis sem migração para a nuvem ou desenvolvimento personalizado.

O que se torna possível

A versão inicial inclui 10 agentes de IA abrangendo finanças, qualidade, cadeia de suprimentos, vendas, compras, estoque, armazém e produção — todos acessíveis por meio do Agent Central, o hub de IA da Aptean dentro do AppCentral. Os parceiros também podem configurar até 20 Fluxos de Trabalho Inteligentes por cliente — sequências automatizadas acionadas por eventos ou agendas — estendendo o valor da IA além da conversa para operações automatizadas.

Alguns exemplos do que é possível:

  • A equipe de qualidade de um fabricante pode responder a uma solicitação em 2 minutos em vez de 2 dias, reduzindo riscos de conformidade e esforços manuais.
  • Uma empresa pode substituir quatro horas diárias de análise de MRP (Material Requirements Planning – na sigla em inglês) por uma conversa de 2 minutos — resultado que os parceiros podem replicar em todos os clientes similares de seu portfólio, sem qualquer migração para a nuvem.

Comentários dos executivos da Aptean

"Pela primeira vez, nossos parceiros têm uma plataforma de IA e um conjunto de agentes prontos para oferecer aos seus clientes do Business Central on-premises — sem migração para o Business Central Online e sem longos projetos de implementação. Eles podem implementar em dias e começar a gerar resultados de negócio quase imediatamente. Isso cria uma nova conversa com cada cliente que acreditava que a IA ainda não estava disponível para eles."

— Kara McClain, VP do Programa Global de Parceiros, Aptean

"Até agora, a IA no ecossistema do Microsoft Business Central era uma história exclusiva da nuvem. A plataforma de IA da Aptean, o AppCentral, remove essa barreira. Os parceiros podem entrar em qualquer conversa sobre Business Central on-premises — em versões atuais ou anteriores — e oferecer algo verdadeiramente transformador. Isso não é uma oportunidade incremental; é um novo mercado."

— Bruno Johansson, SVP de Produto e Tecnologia, Aptean

Encontre a Aptean nos eventos Directions

Os parceiros podem conhecer o AppCentral, a plataforma de IA da Aptean e seus Agentes de IA nos seguintes eventos Directions:

  • Directions North América 2026 – Estande G1, 27–29 de abril, Orlando
  • Directions ASIA 2026 – Estande S9, Nível 2, e sessão ISV, de 13 a 15 de maio, Ho Chi Minh City, Vietnã
  • Directions EMEA 2026 – 27–29 de outubro, Paris

Sobre a Aptean

A Aptean é uma fornecedora global de software específico para setores da indústria que ajuda fabricantes e distribuidores a operarem e expandirem seus negócios de forma eficiente. As soluções e serviços da Aptean apoiam empresas de todos os tamanhos a estarem Readyfor What’s Next, Now®. Com sede em Alpharetta, Geórgia, a Aptean possui escritórios na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico.

Contato para a Imprensa

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