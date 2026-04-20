Ajufest estreia programa de rádio aos sábados na 103 FM

O portal Ajufest anunciou a estreia de seu novo programa de rádio, que será transmitido todos os sábados, das 15h às 17h, pela 103 FM. A atração é apresentada pelo radialista e DJ Lukinhas Araujo, e conta com a participação de Willian Leal e do diretor-executivo do portal, Wadson Araujo. A proposta do programa é divulgar a agenda de eventos, apresentar novidades do cenário artístico e promover entrevistas com profissionais do setor.

A programação também irá incentivar a participação de artistas locais, além de realizar sorteios de ingressos e prêmios, cobertura de eventos ao vivo e blitze promocionais durante o horário de transmissão.

Wadson Araujo afirma que o objetivo do projeto é ampliar a comunicação da plataforma por meio de um conteúdo exclusivo voltado para o rádio. Entre os principais objetivos do programa dentro da estratégia de comunicação e posicionamento do portal, o executivo destaca o aumento da visibilidade e da audiência da emissora em conjunto com o portal, ampliando, assim, o alcance de diferentes marcas.

"A rádio 103 FM possui cobertura em todo o estado de Sergipe, além de alcançar alguns municípios da Bahia e de Alagoas, o que fortalece ainda mais o potencial de divulgação do programa", ressalta.

De acordo com dados do levantamento Inside Áudio de 2025, produzido pela Kantar IBOPE Media e noticiado no site Sindiradio, 79% dos brasileiros têm o hábito de ouvir rádio com frequência. Ainda segundo a pesquisa, o tempo dedicado à escuta permanece significativo, com média diária de 3 horas e 47 minutos.

Entrevistas e participação do público marcam proposta do programa

O executivo também destaca as entrevistas com artistas locais e nacionais, que terão como foco ampliar e divulgar o trabalho desses profissionais. "Além disso, iremos investir em promoções e novidades musicais dos convidados", acrescenta.

Além do entretenimento, o programa também abrirá espaço para outros temas de interesse público, explica Wadson Araujo. Segundo ele, a proposta inclui entrevistas com profissionais de diferentes áreas, abordando assuntos como educação alimentar, atividade física, saúde, psicologia, medicina e gastronomia, ampliando o conteúdo da atração para além da agenda cultural.

"Vale destacar que o programa pretende se diferenciar de outras atrações do rádio e do ambiente digital por meio de uma proposta dinâmica, que inclui sorteios, entrevistas com convidados e blitz promocionais. A iniciativa também contará com transmissão simultânea no canal do YouTube do Ajufest, ampliando o alcance do conteúdo para o público nas plataformas digitais", detalha.

A estreia do programa ocorreu no último dia 28 de março e registrou ampla repercussão e forte engajamento do público. "Durante a transmissão, ouvintes participaram ativamente ao vivo, indicando uma recepção positiva já nos primeiros momentos da nova atração", conclui Wadson Araujo.

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