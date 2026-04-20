Saúde odontológica atrai brasileiros para clínicas europeias

O turismo odontológico vem ganhando força em países da Europa, como a Turquia, especialmente entre brasileiros que vivem fora do país e buscam alternativas de tratamento que ofereçam qualidade e custos mais acessíveis. Dados da consultoria Grand View Research apontam que o mercado global de turismo odontológico, que registrou receita estimada em US$ 14,8 bilhões no ano passado, pode atingir valor superior a US$ 65 bilhões até 2033.

Segundo Ana Paula Oliveira, gerente-geral da DentGo Clinic, clínica de odontologia localizada em Istambul (Turquia), pertencente ao Clinicgo Group, a demanda de brasileiros por atendimento odontológico fora do país está diretamente ligada ao perfil desse público.

"Muitos expatriados que vivem na Europa, por exemplo, relatam que os custos de tratamentos odontológicos privados costumam ser bastante elevados e ter longas filas de espera. Além disso, grande parte dos sistemas públicos de saúde oferece cobertura limitada para esses tratamentos, especialmente para adultos", explica.

"Para esse paciente, retornar ao Brasil nem sempre é a melhor alternativa, porque, além do custo do tratamento, existe um investimento alto com passagens aéreas de longa distância, tempo de viagem e logística", acrescenta.

Neste cenário, a cidade de Istambul, única no mundo situada em dois continentes, Ásia e Europa, tem se destacado como destino atrativo para estrangeiros. Lá, a previsão é de que o turismo odontológico atinja uma receita de US$ 532 milhões até 2033.

A partir dessa realidade, Oliveira observa que viajar para a região pode ser mais acessível financeiramente do que voltar ao Brasil para realizar um tratamento. "Além de oferecer uma odontologia moderna, tecnologia avançada, rapidez no tratamento e custo-benefício, o país transcontinental oferece a possibilidade de concluir procedimentos complexos, como implantes, lentes e reabilitação oral, em poucos dias, algo muito valorizado por quem vive fora e tem agenda limitada", ressalta.

Estrutura internacional

Diante desse panorama, clínicas especializadas passaram a oferecer condições personalizadas para atender pacientes estrangeiros, especialmente brasileiros. A DentGo Clinic, por exemplo, possui jornada de atendimento internacional que começa com avaliação online e a elaboração de um plano detalhado antes mesmo da viagem.

"Na chegada a Istambul, o paciente conta com traslado VIP, hospedagem parceira, equipe de recepção e suporte em português, além de protocolos rigorosos de esterilização e biossegurança. Isso ajuda a trazer previsibilidade, conforto e segurança", destaca a gerente-geral.

Ela relata que, embora o tratamento em outros países possa ser vantajoso, os principais receios dos brasileiros ainda estão relacionados à segurança, qualidade dos materiais, qualificação dos dentistas e suporte pós-tratamento. "Também existe preocupação com a barreira do idioma, deslocamento em outro país e o que acontece caso o paciente precise de algum ajuste depois".

"Por isso, nosso trabalho é focado em transparência: explicamos etapas, mostramos casos reais, detalhamos marcas e materiais utilizados, cronograma clínico, garantias e, principalmente, oferecemos um canal direto em português durante todo o processo", afirma.

Oliveira explica ainda que o suporte continua mesmo após o retorno ao país de origem. A clínica mantém um follow-up digital próximo, com orientações por WhatsApp, envio de protocolos de higiene, acompanhamento fotográfico da evolução e consultas online sempre que necessário.

"Dependendo do tratamento, solicitamos fotos periódicas e radiografias de controle feitas no Brasil para que nossos especialistas acompanhem a adaptação das coroas, implantes ou facetas. Esse pós-atendimento é essencial porque mostra ao paciente que a relação com a clínica não termina na alta: ela continua até a total adaptação e satisfação com o resultado", reforça.

A gerente-geral da DentGo Clinic observa ainda que a odontologia internacional tem evoluído nos últimos anos ao proporcionar mais previsibilidade estética e funcional, além de aliar tratamento, conforto e experiência personalizada. "A procura por resultados naturais vem crescendo de forma consistente, substituindo sorrisos excessivamente artificiais por estética mais individualizada", informa.

"Além disso, há maior demanda por tratamentos completos em curto prazo, como facetas, implantes de carga imediata e smile design, sempre com planejamento digital e protocolos minimamente invasivos", conclui.

Para saber mais, basta acessar o site da DentGo Clinic (https://dentgoclinic.com/) e seu Instagram (https://www.instagram.com/dentgo.clinic/)