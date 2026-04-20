Segunda, 20 de Abril de 2026
17°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Placenta baixa na gestação pode exigir monitoramento

Embora frequente no pré-natal, a condição pode estar associada a complicações raras que exigem diagnóstico precoce

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/04/2026 às 09h57
Placenta baixa na gestação pode exigir monitoramento
Pexels

Levantamento aponta que a placenta baixa é um achado frequente nos exames realizados no início da gestação e, na maioria dos casos, não representa risco para a gravidez. De acordo com a literatura, a condição ocorre quando a placenta se posiciona próxima ao colo do útero durante os primeiros meses, fase em que o crescimento uterino ainda está em andamento.

Com a evolução da gestação, a tendência é que a placenta se desloque naturalmente para regiões mais altas do útero. Quando esse movimento não acontece e a estrutura permanece próxima ou sobre o colo uterino, o quadro pode evoluir para placenta prévia, situação que exige acompanhamento médico mais rigoroso.

Segundo o pesquisador, professor e cirurgião materno-fetal brasileiro Rodrigo Ruano, da University of Miami, a identificação correta da posição placentária é determinante para a condução da gestação. "Nem toda placenta baixa representa perigo, mas é fundamental monitorar. Em algumas situações, pode haver risco de sangramento e necessidade de adaptação na condução do parto".

O especialista ainda afirma que, em alguns casos, a alteração pode estar associada à vasa prévia, condição em que vasos sanguíneos fetais atravessam a região do colo do útero sem a proteção natural da placenta ou do cordão umbilical. A ruptura espontânea da bolsa pode provocar sangramento fetal agudo, considerado uma complicação obstétrica grave.

"O diagnóstico precoce faz toda a diferença. Hoje, com exames adequados e acompanhamento especializado, conseguimos identificar essas situações com antecedência e definir a melhor estratégia para proteger o bebê".

A avaliação costuma ser feita por meio da ultrassonografia obstétrica com Doppler, utilizada para mapear a circulação sanguínea e a posição da placenta, além da ultrassonografia transvaginal, indicada para análise detalhada do colo uterino.

"Esses exames fazem parte da rotina do pré-natal e estão disponíveis tanto na rede privada quanto pelo SUS, especialmente quando há suspeita clínica ou fatores de risco identificados pelo médico".

De acordo com o especialista, o acompanhamento regular durante o pré-natal permite identificar alterações precocemente e definir a conduta mais adequada para cada gestação. "Com os avanços da medicina fetal, já existem abordagens inovadoras, como a cirurgia fetal minimamente invasiva, que surge como alternativa em casos selecionados".

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Banco de Imagens - RX Brasil
Tecnologia Há 2 horas

Modernização da iluminação pública avança e traz desafios

Setor discute eficiência energética, qualificação profissional e integração com tecnologias urbanas

 Foto: Divulgação/Lu Correia
Tecnologia Há 3 dias

Papo com Eldo estreia nova temporada de podcast em Brasília

Podcast Papo com Eldo Cast inicia uma nova temporada com episódios inéditos produzidos em Brasília.

 Unsplash
Tecnologia Há 3 dias

Aprendizado de IA dispara entre profissionais brasileiros

Dados da Unico Skill revelam que, entre janeiro e março deste ano, as horas de estudo em inteligência artificial já superaram todo o ano passado. A...

 Imagem: Freepik
Tecnologia Há 3 dias

Agrishow 2026: EcoPower reforça o valor do "fator humano"

Empresa barretense aposta no relacionamento humano para proporcionar experiências dinâmicas aos produtores
Tecnologia Há 3 dias

Livro “Mulheres na Vanguarda” debate tecnologia e trabalho

Com 34 coautoras, obra propõe uma reflexão sobre a integração entre pessoas e tecnologia e já está disponível para compra online

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 30°
26° Sensação
2.69 km/h Vento
46% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h54 Nascer do sol
18h13 Pôr do sol
Terça
23° 16°
Quarta
26° 16°
Quinta
26° 18°
Sexta
27° 17°
Sábado
23° 17°
Últimas notícias
Alerta Digital Há 3 minutos

Imagem falsa de acidente gera preocupação e mobiliza moradores em Ronda Alta
Feira Há 17 minutos

18ª Feicap vive dia do agro com palestras, cultura e programação musical nesta segunda-feira em Três Passos
Operação Conjunta Há 19 minutos

Carga irregular de soja é interceptada e homem acaba preso em Três Passos
Tempo Há 25 minutos

Semana no RS terá virada no clima com retorno da chuva e risco de temporais em parte do Estado
Imposto Há 38 minutos

Receita vai pagar “cashback” do IR para quem nem declarou imposto no ano passado, saiba como vai funcionar

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 +0,08%
Euro
R$ 5,86 +0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 397,731,23 -2,75%
Ibovespa
195,909,44 pts 0.09%
Mega-Sena
Concurso 2998 (18/04/26)
15
18
28
31
52
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7005 (18/04/26)
14
17
32
44
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3665 (18/04/26)
01
02
03
05
06
07
09
10
11
13
16
18
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2913 (17/04/26)
03
04
09
14
17
19
23
25
28
30
48
49
53
54
63
68
74
76
89
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2946 (17/04/26)
12
19
29
33
34
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias