Domingo, 19 de Abril de 2026
14°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado valoriza educação indígena com mais de 100 escolas voltadas aos povos originários

O governo do Estado desenvolve, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), diversas ações para valorizar o ensino escolar dos povos indígenas – cu...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/04/2026 às 09h47
Governo do Estado valoriza educação indígena com mais de 100 escolas voltadas aos povos originários
Comunidade Kaingang é uma das atendidas na Rede Estadual de educação -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

O governo do Estado desenvolve, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), diversas ações para valorizar o ensino escolar dos povos indígenas – cujo dia é celebrado neste domingo, 19 de abril. A política educacional da Rede Estadual respeita e celebra, em 102 escolas, as especificidades culturais, linguísticas e territoriais desse público.

Atualmente, são atendidas as comunidades Kaingang, Guarani (especialmente do subgrupo Mbyá) e Xokleng, com base em uma proposta diferenciada e intercultural, que é bilíngue ou multilíngue, e sempre construída em diálogo com as próprias comunidades.

Mais do que adaptar o modelo tradicional de ensino, a educação escolar indígena se estrutura como uma proposta própria, pensada a partir das formas de viver, aprender e transmitir conhecimento de cada povo. O objetivo é assegurar, em uma escola dentro dos territórios indígenas e que fortaleça a identidade local, o direito à aprendizagem – respeitando valores, saberes e práticas culturais.

Ensino intercultural

Segundo o Censo 2022, no Rio Grande do Sul vivem mais de 36 mil indígenas. Das 102 escolasda Rede Estadual voltadas aos povos originários, são 61 Kaingang, 40 Guarani e uma Xokleng, que acompanham a mobilidade tradicional dessas populações. Ao todo, são 6.882 estudantes indígenas ensinados por 772 professores, dos quais mais da metade pertence às próprias comunidades, o que reforça o protagonismo indígena no processo educativo.

A maior parte das matrículas está concentrada no Ensino Fundamental, com 4.828 estudantes. O Ensino Médio atende 1.024 alunos, a Educação Infantil soma 781 crianças e, por fim, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) apresenta 357 matrículas. Entre as escolas indígenas, 19 oferecem Ensino Médio.

A Seduc também investe na oferta do Ensino Médio em Tempo Integral com educação profissional. Duas escolas indígenas contam com essa modalidade: o Instituto Estadual de Educação Indígena Ângelo Manhka Miguel, em São Valério do Sul, e a Escola Estadual Indígena de Ensino Médio Antônio Kasin Mig, em Redentora, com turmas que aliam formação geral e técnica em formato integral.

A organização pedagógica dessas escolas tem como base o ensino intercultural e comunitário. Os currículos incluem componentes específicos que valorizam a língua materna, as artes tradicionais, os conhecimentos ancestrais e os ciclos culturais de cada povo. As atividades escolares dialogam com o cotidiano das comunidades, incluindo aspectos como calendário cultural e alimentação escolar adequada aos hábitos tradicionais.

O trabalho é acompanhado por assessoria pedagógica especializada da Seduc, em articulação com 21 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), que atuam em 66 municípios. Além disso, as escolas participam de programas como o Ação Saberes Indígenas na Escola, desenvolvido em parceria com o Ministério da Educação e universidades. O foco é a formação continuada de professores indígenas.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Felipe Borges/Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação Há 2 horas

Plataforma do BB reduz em 72% perda de comida em escolas públicas

Primeiros testes foram realizados em 15 municípios
Educação Há 20 horas

SP: ato critica uso de escola pública em filme contra Paulo Freire

Produção da Brasil Paralelo gravou imagens na Emei Patrícia Galvão

 Ferramenta foi apresentada em transmissão ao vivo nesta quinta (16) -Foto: Ascom Seduc
Educação Há 3 dias

Governo gaúcho lança Sistema de Conservação Predial para Rede Estadual

O governo do Estado lançou nesta quinta-feira (16/4), por meio da Secretaria da Educação (Seduc), o Sistema de Conservação Predial (SIC). A ferrame...

 (Foto: ASCOM / Prefeitura de Tenente Portela)
Educação Ativa Há 3 dias

Capacitação reúne professores e reforça qualidade do ensino em Tenente Portela

Formação continuada promove troca de experiências e atualização pedagógica na rede municipal

 Leite reforça foco e engajamento para avançar na educação e destaca acompanhamento de dados como prioridade -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc
Educação Há 4 dias

Governador Eduardo Leite participa de reunião do Ciclo de Governança para avaliar indicadores da educação no RS

O governador Eduardo Leite se reuniu, na tarde desta quarta-feira (15/4), no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), com lideranças da Secre...

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 30°
29° Sensação
0.97 km/h Vento
35% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h53 Nascer do sol
18h14 Pôr do sol
Segunda
31° 13°
Terça
21° 16°
Quarta
29° 15°
Quinta
24° 18°
Sexta
18° 17°
Últimas notícias
Meio ambiente Há 16 minutos

Municípios podem receber recursos do Fundo de Proteção e Bem-Estar de Animais Domésticos no RS
Direitos Humanos Há 45 minutos

No Dia dos Povos Indígenas, organizações cobram demarcações e proteção
Educação Há 1 hora

Plataforma do BB reduz em 72% perda de comida em escolas públicas
Internacional Há 2 horas

Lula chega à Alemanha para assinar parcerias comerciais e de inovação
Política Há 3 horas

Eleições 2026: AGU orienta agentes públicos sobre condutas proibidas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 +0,22%
Euro
R$ 5,86 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 399,319,22 -2,49%
Ibovespa
195,733,52 pts -0.55%
Mega-Sena
Concurso 2998 (18/04/26)
15
18
28
31
52
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7005 (18/04/26)
14
17
32
44
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3665 (18/04/26)
01
02
03
05
06
07
09
10
11
13
16
18
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2913 (17/04/26)
03
04
09
14
17
19
23
25
28
30
48
49
53
54
63
68
74
76
89
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2946 (17/04/26)
12
19
29
33
34
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias