Santa Catarina fortalece turismo de aventura com opções em todas as regiões do estado

A Skybike Urubici é considerada a mais alta do Brasil (150m de altura e 240m de extensão), sobre a Cachoeira Papuã. Foto: Eco Parque Cachoeira Papuã

Santa Catarina se consolida como um dos principais destinos de turismo de aventura do Brasil, reunindo paisagens que vão do litoral às serras, passando por vales, cânions e áreas de mata preservada. Em todas as regiões do estado, é possível encontrar experiências que combinam adrenalina, contato com a natureza e infraestrutura preparada para receber visitantes com segurança.

Grande Florianópolis: aventura entre o mar e a montanha

Na região da Grande Florianópolis, as opções vão das alturas ao fundo do mar. Em Santo Amaro da Imperatriz, o voo de parapente proporciona uma vista privilegiada da Mata Atlântica e das montanhas. Além do Rafiting pelo Rio Cubatão. Já em Governador Celso Ramos, o mergulho na Ilha do Arvoredo é uma experiência única para quem deseja explorar a rica biodiversidade marinha em águas cristalinas.

Foto: Reprodução/Secom SC

Litoral Norte: natureza exuberante e esportes radicais

O Litoral Norte concentra algumas das atividades mais procuradas pelos turistas. Em Bombinhas, conhecida como a capital do mergulho ecológico, é possível praticar mergulho autônomo ou livre, observando tartarugas e peixes coloridos. A região também oferece trilhas desafiadoras, como a do Morro do Macaco, além de opções de rapel para os mais aventureiros.

Vale do Itajaí: emoção nas águas e nas cachoeiras

No Vale do Itajaí, a aventura ganha força nas corredeiras e quedas d’água. Em Apiúna, o rafting no Rio Itajaí-Açu garante emoção para iniciantes e experientes. Já em Presidente Getúlio, o canyoning — descida de cachoeiras com técnicas de rapel — proporciona uma experiência intensa em meio à natureza. O cicloturismo, atividade turística reconhecida nacionalmente, também é destaque na região.

Foto: Reprodução/Secom SC

Serra Catarinense: cenários únicos e experiências autênticas

A Serra Catarinense é um convite ao ecoturismo. Na região da Serra do Rio do Rastro, trilhas e caminhadas revelam cânions, cachoeiras e mirantes impressionantes, muitas vezes envoltos pela neblina característica. Em Urubici, as cavalgadas pelos campos de altitude permitem uma imersão nas paisagens naturais, com rios e araucárias.

Sul do Estado: aventura com paisagens inesquecíveis

No Sul catarinense, as dunas de Jaguaruna são ideais para a prática de sandboard, garantindo diversão e adrenalina. Em Praia Grande, conhecida como a capital dos cânions, o balonismo ao amanhecer proporciona uma vista espetacular de formações como os cânions Itaimbezinho e Malacara.

Oeste Catarinense: adrenalina e contato com a natureza

No Oeste, o município de Itá se destaca pelas atividades de rapel em paredões naturais, com vista para o lago da usina hidrelétrica. Em Piratuba, os visitantes também encontram opções de aventura como tirolesas que cruzam vales e áreas verdes.

“Santa Catarina é o melhor destino para o turismo de aventura. O nosso diferencial está na diversidade: temos desde o rapel em nossas encostas e o surf em nosso litoral, até as trilhas e o voo livre. O turismo de aventura é um pilar fundamental na nossa estratégia das quatro estações. Ele é um dos grandes indutores para mantermos o estado movimentado o ano inteiro, independentemente do calendário. Durante o outono e o inverno, por exemplo, nossas paisagens se transformam em cenários perfeitos para experiências de aventura que fogem do óbvio. O Governo do Estado segue investindo para garantir que o setor produtivo do turismo seja forte e sustentável em todos os meses do ano”, destacou a secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif.

Com opções para todos os perfis de aventureiros, Santa Catarina segue investindo na valorização do turismo, aliando segurança e desenvolvimento regional. O estado se firma, cada vez mais, como um destino completo para quem busca emoção e experiências únicas durante todo o ano.