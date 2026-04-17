Sexta, 17 de Abril de 2026
15°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Papo com Eldo estreia nova temporada de podcast em Brasília

Podcast Papo com Eldo Cast inicia uma nova temporada com episódios inéditos produzidos em Brasília.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/04/2026 às 18h13
Papo com Eldo estreia nova temporada de podcast em Brasília
Foto: Divulgação/Lu Correia

O podcast Papo com Eldo Cast inicia uma nova temporada em 2026 com a manutenção de seu modelo de produção e distribuição digital. O projeto, conduzido pelo jornalista e criador de conteúdo Eldo Gomes (@EldoGomes), segue com episódios gravados em estúdio e linguagem adaptada para plataformas online. A iniciativa integra o cenário de produções independentes do Distrito Federal, com foco em entrevistas e conteúdos sob demanda.

Desde 2018 no ar, o programa acumula mais de 500 publicações no Instagram. Além disso, registra cerca de 50 conteúdos no Spotify Brasil, organizados em formato de pílulas, voltadas ao consumo rápido. A estratégia de distribuição inclui ainda recortes para o TikTok e o YouTube Shorts, ampliando a circulação dos episódios em diferentes ambientes digitais. Entre os nomes estão confirmadas figuras do setor produtivo, influenciadores de Brasília e figuras públicas do DF.

A nova temporada de 2026 mantém a linha editorial baseada em entrevistas e abordagens temáticas relacionadas a turismo, tecnologia e ao cotidiano de Brasília. A curadoria segue pautada por assuntos atuais e pela participação de convidados de diferentes áreas. O formato prioriza objetividade e organização, com estrutura de gravação em estúdio e sem edição. Além disso, o programa Papo com Eldo também marca presença em grandes eventos de Brasília (DF).

Ao longo dos anos, o Papo com Eldo construiu uma identidade baseada em entrevistas diretas e na condução autoral de seu apresentador, que é youtuber. A abordagem reúne elementos de jornalismo e entretenimento, com conversas que exploram temas como turismo, tecnologia e o cenário cultural de Brasília. A nova temporada começa a ser gravada nas próximas semanas e deve trazer 12 episódios inéditos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Unsplash
Tecnologia Há 3 horas

Aprendizado de IA dispara entre profissionais brasileiros

Dados da Unico Skill revelam que, entre janeiro e março deste ano, as horas de estudo em inteligência artificial já superaram todo o ano passado. A...

 Imagem: Freepik
Tecnologia Há 5 horas

Agrishow 2026: EcoPower reforça o valor do "fator humano"

Empresa barretense aposta no relacionamento humano para proporcionar experiências dinâmicas aos produtores
Tecnologia Há 5 horas

Livro “Mulheres na Vanguarda” debate tecnologia e trabalho

Com 34 coautoras, obra propõe uma reflexão sobre a integração entre pessoas e tecnologia e já está disponível para compra online
Tecnologia Há 6 horas

Uso de IA cresce e transforma gestão nas empresas

Levantamento mostra que 93% das empresas já utilizam IA, destacando ganhos em eficiência, rapidez nas decisões e desafios ligados à adaptação de eq...
Tecnologia Há 6 horas

Mercado de energia: cresce demanda por transformadores

Com avanço das energias renováveis, expansão da rede elétrica e crescimento do consumo, transformadores ganham papel estratégico no sistema energét...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 26°
20° Sensação
2.28 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Sábado
27° 12°
Domingo
30° 12°
Segunda
28° 14°
Terça
25° 16°
Quarta
29° 17°
Últimas notícias
Estradas Há 15 minutos

Eduardo Leite e Gabriel Souza assinam ordem de início para novo lote de obras do acesso municipal a Cerro Grande do Sul
Saúde Há 15 minutos

Governo do Estado confirma primeiro óbito por dengue do ano no RS
Internacional Há 16 minutos

Irã pode fechar Estreito de Ormuz se bloqueio naval dos EUA persistir
Esporte em luto Há 21 minutos

Morre Oscar Schmidt, lenda do basquete, aos 68 anos de idade.
Esportes Há 29 minutos

Familiares destacam exemplos de Oscar Schmidt

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 -0,01%
Euro
R$ 5,86 -0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,70%
Bitcoin
R$ 409,605,59 +3,38%
Ibovespa
195,733,52 pts -0.55%
Mega-Sena
Concurso 2997 (16/04/26)
14
20
32
37
39
42
Ver detalhes
Quina
Concurso 7003 (16/04/26)
04
14
18
54
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3663 (16/04/26)
01
03
04
05
06
10
12
14
17
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2912 (15/04/26)
02
04
05
22
35
41
47
53
56
60
63
68
69
81
83
84
88
91
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2945 (15/04/26)
06
08
09
17
42
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias