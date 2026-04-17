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Aprendizado de IA dispara entre profissionais brasileiros

Dados da Unico Skill revelam que, entre janeiro e março deste ano, as horas de estudo em inteligência artificial já superaram todo o ano passado. A...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/04/2026 às 17h09
Aprendizado de IA dispara entre profissionais brasileiros
Unsplash

O consumo de cursos de inteligência artificial explodiu no primeiro trimestre de 2026. Dados da Unico Skill, criadora do primeiro benefício educação ilimitado do país, revelam que o tempo dedicado a cursos de IA entre janeiro e março de 2026 supera todo o ano de 2025, com 901 mil horas, contra 801 mil horas no ano passado. Os números correspondem ao aprendizado de profissionais de mais de 100 empresas brasileiras, como Bradesco, Nestlé, Bayer, Aché, Ypê, Farmácia Pague Menos, entre outras, que somam mais de 200 mil colaboradores.

Os dados revelam, ainda, que a formação em inteligência artificial está ficando mais profunda. Em dois anos, a mediana de duração dos cursos passou de dois para oito meses. Os cursos com 400 horas ou mais de duração, que eram apenas 3% das matrículas no 1º trimestre de 2024, agora são 34%. E as matrículas em pós-graduação saltaram de 18% para 28% do total. Por outro lado, os cursos livres, que eram 81% há dois anos, agora correspondem a 49% do total.

"Os profissionais brasileiros entenderam que IA não é uma moda passageira, mas uma grande transformação no mundo e que é necessário se adaptar. O que os dados nos mostram é que essa consciência está ficando mais madura", afirma Tiago Musachi, cofundador da Unico Skill. "Isso é muito importante não só para o desenvolvimento individual de cada profissional, mas para a competitividade das empresas. Afinal, uma equipe mais qualificada em IA pode entregar mais, errar menos e adaptar o negócio mais rápido", acrescenta.

Personalização do aprendizado

Os cursos mais buscados em inteligência artificial variam de acordo com a área de atuação do profissional. No caso de colaboradores de tecnologia da informação (TI), por exemplo, o principal tema estudado é IA avançada e genérica, seguido por MBA em IA e IA aplicada a negócios. Já profissionais de RH buscam, principalmente, IA Aplicada ao RH, Agentes de IA + ChatGPT e IA Genérica. Os cursos favoritos de profissionais de marketing e comunicação são IA aplicada a negócios, Design + IA e MBA em Gestão Digital + IA. Em vendas, os principais temas buscados em cursos de IA são crescimento profissional, IA aplicada a negócios e MBA em IA.

"Não existe uma trilha única que sirva para todo mundo. É exatamente por isso que a personalização deixou de ser um diferencial para virar uma premissa. A empresa que oferece educação no modelo ‘caixinha fechada’, ou seja, um curso igual para todo mundo, está desperdiçando dinheiro e, pior, está desperdiçando o potencial das pessoas", diz Tiago Musachi.

Dentre os cursos mais procurados em inteligência artificial, 72% são voltados para habilidades específicas, como negócios, marketing ou RH. Os outros 28% são para fundamentos da IA. IA para Negócios, aliás, é o tema mais estudado, em número de horas, por profissionais que recebem o benefício educação ilimitado da Unico Skill: são 321 mil horas em pouco mais de dois anos.

Sobre a Unico Skill

A Unico Skill funciona como um plano de saúde, mas voltado para educação: a empresa que quer oferecer o benefício aos colaboradores paga um valor fixo mensal por pessoa, e os trabalhadores passam a ter acesso a uma plataforma com milhares de cursos em mais de 100 instituições brasileiras e estrangeiras, como Insper, USP, Mackenzie, MIT, Harvard, UC Berkeley, PUC PR, Saint Paul, entre outras. Atualmente, são 26 mil opções de graduações, pós, cursos livres, idiomas e mentorias. O benefício tem ROI médio de 4X — o que significa que, a cada real investido pela empresa, os colaboradores consomem quatro reais em educação de qualidade.

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