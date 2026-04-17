Saúde qualifica e amplia assistência a pessoas ostomizadas em Santa Catarina

Fotos: Divulgação Ascom/SES/SC

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) está ampliando e qualificando a assistência às pessoas ostomizadas em Santa Catarina, com ações de monitoramento nas regionais e municípios. Atualmente, o Serviço Estadual de Atenção à Saúde das Pessoas com Estomias atende mais de 6 mil pacientes em todo o estado. A iniciativa visa fortalecer a linha de cuidado, garantir o uso adequado dos insumos, otimizar recursos e assegurar um atendimento mais qualificado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Santa Catarina é referência nacional no cuidado e no fornecimento de insumos às pessoas com estomias. Seguindo a orientação do governador Jorginho Mello, estamos fortalecendo essa política pública, consolidando-a como um dos programas mais estruturados e eficientes do país. Contamos com o apoio de todos os municípios para continuarmos avançando na oferta de uma assistência humanizada, segura e de qualidade às pessoas ostomizadas”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

O serviço catarinense está entre os que oferecem a maior variedade de insumos do país, superior ao preconizado pelo SUS, o que contribui para mais qualidade de vida e conforto aos usuários. Em 2025, foram investidos mais de R$ 40 milhões na aquisição desses insumos, sendo 94% dos recursos provenientes do Governo do Estado para manutenção do serviço.

Foto: Reprodução/Secom SC

Para avançar na sustentabilidade e na eficiência do sistema estadual, a equipe técnica esteve nesta sexta-feira, dia 17, em Araranguá, realizando ações de monitoramento com o objetivo de reorganizar e qualificar o serviço no município e na região. A iniciativa já foi realizada em Joinville, Blumenau e Itajaí, e o cronograma de visitas seguirá nas demais regiões do estado a partir da próxima semana.

“O monitoramento do serviço será essencial para assegurar a correta utilização dos insumos, evitar desperdícios e promover a melhor aplicação dos recursos públicos. Isso permite ampliar a capacidade de atendimento, possibilitar novos investimentos e atualizar as demandas de forma mais precisa, viabilizando, inclusive, a incorporação de novas tecnologias, sempre com foco na melhoria do cuidado aos usuários”, explica a gerente de Habilitações e Redes de Atenção, Jaqueline Reginatto.

De acordo com a linha de cuidado, o atendimento direto à pessoas ostomizadas ocorre nos municípios, enquanto a aquisição e a distribuição dos insumos são realizadas pelo Estado, conforme prescrição municipal. A SES/SC também é responsável pela regulação do serviço, adotando critérios técnicos que garantem equidade, e segurança na assistência.

A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado com a qualidade da assistência prestada às pessoas ostomizadas. O apoio e a colaboração dos municípios são fundamentais para o sucesso do monitoramento. A atuação conjunta contribui para evitar situações como o uso inadequado de insumos ou distribuição incompatível com a real necessidade dos pacientes, assegurando um cuidado mais seguro, humanizado e resolutivo.

Foto: Reprodução/Secom SC

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Gabriela Ressel

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