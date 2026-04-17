Agrishow 2026: EcoPower reforça o valor do "fator humano"

Sob o sol intenso que caracteriza o interior paulista, a Agrishow 2026 consolida-se como a principal vitrine tecnológica do agronegócio na América Latina. Em um cenário de avanços digitais constantes, o Grupo EcoPower Eficiência Energética marca sua presença no evento com uma estratégia clara: demonstrar que a alta tecnologia só alcança sua eficiência máxima quando acompanhada de pessoalidade e suporte humano.

Enquanto o setor de energia fotovoltaica se expande e muitas soluções tornam-se meramente transacionais, o produtor rural enfrenta o desafio de encontrar parceiros que ofereçam suporte real. No agronegócio, em que o tempo é ditado pelo ciclo das safras, atendimentos automatizados e impessoais podem gerar insegurança operacional.

A EcoPower fundamenta sua participação na feira na contramão dessa tendência. Para a empresa, a entrega de um sistema de energia solar não termina na instalação; ela se consolida na relação de confiança estabelecida entre o franqueado e o agricultor. Na Agrishow, o estande da marca funciona como um ponto de encontro para o diálogo direto, garantindo que cada projeto seja acompanhado por especialistas que compreendem as particularidades da lida no campo.

A empresa apresentará na feira um ecossistema completo que prioriza a garantia de pessoalidade. Diferente de modelos de negócio focados exclusivamente no volume de vendas, a EcoPower investe no acompanhamento consultivo e no pós-venda dedicado.

"A tecnologia é o nosso meio, mas o ser humano é o nosso foco. O produtor rural quer um parceiro que conheça sua terra e esteja presente para garantir que a energia nunca falte", afirma Anderson Oliveira, CEO Operacional do grupo.

Inovação e sustentabilidade integrada

Segundo o CEO, a EcoPower proporciona ao setor do agronegócio qualidade de vida em todos os aspectos, por oferecer uma economia que integra soluções não apenas à produção, mas também aos meios de transporte dentro da propriedade rural e à manutenção em suas sedes e escritórios. Dessa forma, a empresa espera faturar neste ano até R$ 1 bilhão: "Além do suporte humanizado, a EcoPower levará para a Agrishow 2026 o que há de mais moderno em eficiência energética, integrando diferentes soluções para a propriedade rural", diz Anderson.

No estande, a EcoPower apresentará as seguintes soluções:

Sistemas de armazenamento (BESS): tecnologia de baterias para garantir autonomia energética e segurança operacional durante períodos de instabilidade na rede;

tecnologia de baterias para garantir autonomia energética e segurança operacional durante períodos de instabilidade na rede; Mobilidade elétrica: a exposição das motos elétricas Horwin demonstra como a geração própria de energia pode alimentar não apenas a casa e a produção, mas também o transporte sustentável dentro da fazenda;

a exposição das motos elétricas Horwin demonstra como a geração própria de energia pode alimentar não apenas a casa e a produção, mas também o transporte sustentável dentro da fazenda; Gestão de consumo: equipamentos de alta eficiência, como sistemas de climatização, fogões de indução, etc., voltados para a eletrificação das propriedades.

O Grupo EcoPower também reforça sua conexão visceral com o público por meio da EcoStore, sua linha de moda country. Sediada em Barretos (SP), nacionalmente conhecida como a capital do rodeio, a empresa posiciona sua marca como alguém que compartilha e respeita os valores e a cultura do campo ao levar o estilo de vida sertanejo para o ambiente tecnológico da feira.

O futuro é relacional

A participação da EcoPower na Agrishow 2026 deixa uma mensagem nítida, segundo Anderson: "No coração do agronegócio, o compromisso direto e o aperto de mão continuam sendo fundamentais", destaca o CEO. O grupo busca conciliar o uso de novas tecnologias com o atendimento presencial, sob a premissa de que o suporte técnico deve priorizar a assistência direta ao usuário. "Nossos franqueados estão em todo o território brasileiro. O produtor tem a certeza de que terá um relacionamento com o ‘olho no olho’. A EcoPower tem investido no setor de franquias, justamente para manter esse relacionamento direto entre pessoas. O que é fundamental para o agronegócio, um setor que requer atenção e agilidade na resolução dos imprevistos", acrescenta Anderson.

Assim, ao final do evento, a expectativa é que a EcoPower reafirme seu papel como o elo de confiança necessário em uma era de mudanças tecnológicas aceleradas, garantindo que o produtor tenha sempre um suporte presente em sua jornada de sustentabilidade: "Desejamos que o produtor tenha essa confiança e suporte. Soubemos o que aconteceu, recentemente, no Paraná. Para evitar riscos dessa forma, é que queremos sentir as dores do dia a dia juntos e respaldá-lo com soluções integradas, para que o país seja cada vez mais o maior produtor do mundo", conclui o CEO.