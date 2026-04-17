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Livro “Mulheres na Vanguarda” debate tecnologia e trabalho

Com 34 coautoras, obra propõe uma reflexão sobre a integração entre pessoas e tecnologia e já está disponível para compra online

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/04/2026 às 14h39

O livro "Mulheres na Vanguarda: Pessoas e Tecnologias em Harmonia", publicado em 2024, reúne 34 autoras para discutir a integração entre tecnologia, liderança e comportamento no ambiente de trabalho. A obra integra a coletânea "Quais de Mim Você Procura?", idealizada por Kátia Teixeira, e está disponível para compra no site da autora.

A publicação surge em um contexto de aceleração da digitalização nas empresas, em que a adaptação de processos e culturas organizacionais tem apresentado descompasso. O conteúdo apresenta relatos de profissionais das áreas de tecnologia e gestão de pessoas, abordando adaptação, revisão cultural e tomada de decisão em cenários de mudança constante.

Nesta edição, o enfoque é prático. As autoras compartilham experiências vividas em projetos de tecnologia e gestão de talentos, destacando a necessidade de alinhar estratégias digitais a mudanças de comportamento organizacional. O texto enfatiza iniciativas já em curso nas organizações, em vez de apenas mapear tendências futuras.

Entre as coautoras, destaca-se a executiva Denise Joaquim Marques, que já participou de outras obras da coletânea, como "Mulheres Mentoras" e "Mulheres no Combate ao Wollying". Em sua contribuição, Marques reforça a importância do desenvolvimento contínuo diante das exigências do mercado, afirmando: "A inovação não está apenas na tecnologia, mas na capacidade humana de se adaptar, aprender e construir novas formas de colaboração".

Além da publicação, a coletânea promove debates, incentiva a escrita e oferece apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade, ampliando o alcance das discussões propostas nos livros. Essas ações visam fortalecer a participação feminina em setores de tecnologia e gestão, contribuindo para a construção de ambientes corporativos mais inclusivos.

"Mulheres na Vanguarda" já está disponível para compra no site da autora, permitindo que profissionais, estudantes e interessados acessem as reflexões apresentadas pelas autoras.

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Imagem: Freepik
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