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Mercado de energia: cresce demanda por transformadores

Com avanço das energias renováveis, expansão da rede elétrica e crescimento do consumo, transformadores ganham papel estratégico no sistema energét...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/04/2026 às 13h59

De acordo com o levantamento Visão Geral do Mercado de Transformadores, noticiado pelo portal Business Research Insights, em 2025 o mercado global de transformadores foi avaliado em US$ 332,4 bilhões e deve atingir US$ 613,1 bilhões até 2035.

Já, segundo a pesquisa Comportamento da Indústria Elétrica e Eletrônica em 2025, os transformadores destacaram-se como o principal produto exportado pelo setor eletroeletrônico brasileiro para os Estados Unidos. O país foi responsável por 78% das exportações totais desses equipamentos.

Com mais de duas décadas de atuação no mercado, a Eletrafo Transformadores é uma empresa especializada no desenvolvimento e fornecimento de transformadores elétricos para aplicações industriais e sistemas de distribuição de energia.

Presente em diferentes regiões do país, a Eletrafo consolidou sua expertise na fabricação e comercialização de transformadores de distribuição e de força, fornecendo equipamentos para indústrias, comércios, cooperativas de eletrificação e diversos projetos de infraestrutura energética.

Danilo Dantas, especialista em eletricidade da Eletrafo, afirma que, atualmente, os transformadores são fundamentais para o funcionamento do sistema elétrico em todo o mundo. Segundo ele, os equipamentos permitem transmitir energia com eficiência e adequar a tensão para um uso seguro no dia a dia.

"Na indústria, garantem estabilidade e evitam paradas. Já na distribuição, são essenciais para que a energia chegue com qualidade até o consumidor. Com o avanço das energias renováveis e o aumento da demanda, o papel deles se tornou ainda mais estratégico no Brasil", detalha.

Atendimento personalizado e soluções sob medida

A Eletrafo trabalha de forma flexível, com o objetivo de compreender as necessidades de cada cliente. A empresa atende desde projetos simples até os mais complexos, sempre buscando a melhor solução técnica. "Nosso foco é entregar um equipamento confiável, dentro da especificação e no prazo, independentemente do nível de complexidade do projeto", pontua Dantas.

A empresa acompanha de perto as necessidades de cada região, adaptando os equipamentos às exigências das concessionárias e às características de cada projeto. Dessa forma, a marca busca atender a diferentes padrões e demandas, sempre com foco em eficiência, segurança e rapidez na entrega.

Demanda crescente e tendências para o setor

Atualmente, segundo Dantas, há uma demanda crescente por transformadores nos setores industrial, do agronegócio e em projetos ligados à energia solar. Ainda de acordo com o executivo, concessionárias de energia e obras de infraestrutura também têm buscado soluções com mais frequência, principalmente devido ao crescimento do consumo e à necessidade de expansão da rede elétrica.

Já para os próximos anos, o especialista acredita que as principais tendências sejam o crescimento das energias renováveis (com destaque para a solar) e a modernização da rede elétrica.

"Vemos também uma busca maior por equipamentos mais eficientes, confiáveis e com menor perda, além de soluções mais rápidas para atender à demanda crescente de energia no país", conclui.

Para mais informações, basta acessar o site da Eletrafo Transformadores: https://eletrafotransformadores.com.br/

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