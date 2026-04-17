Sexta, 17 de Abril de 2026
15°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova apoio para estudantes da agricultura familiar na rede federal

Projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
17/04/2026 às 12h18
Comissão aprova apoio para estudantes da agricultura familiar na rede federal
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que inclui, entre os objetivos da Política Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) , a criação de ações afirmativas, políticas públicas e programas para estudantes ligados à agricultura familiar, urbana e periurbana.

A proposta busca garantir suporte financeiro e pedagógico a alunos que vivem e trabalham no campo, para que permaneçam e concluam seus estudos. O apoio será destinado aos matriculados na rede federal de ensino médio técnico e superior.

A comissão aprovou a versão da relatora, deputada Lídice da Mata (PSB-BA), ao Projeto de Lei 778/19, do senador Chico Rodrigues (PSB-RR). A deputada propôs incluir a alteração diretamente na Pnaes, em vez de alterar a lei de criação dos Institutos Federais, como previa a proposta original.

A relatora disse ainda que a norma original do Senado era vaga e deixava a definição das ações apenas para regulamentação futura, o que dificultaria a aplicação prática do direito. Para a deputada, a assistência prevista é fundamental para a justiça social no campo.

“A medida proposta é pertinente, pois visa combater os efeitos da hipossuficiência de estudantes do campo”, disse a relatora, ao defender que o Estado deve promover a permanência desses alunos no sistema de ensino.

Próximas etapas
A proposta será agora analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Como foi rejeitada pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, perdeu o caráter conclusivo, e precisará passar pela análise do Plenário.

Para virar lei, o mesmo texto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 15 minutos

Lei cria cargos e funções para o Tribunal Regional Federal com sede no Recife

Norma surgiu de projeto apresentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)

 Pablo Valadares / Câmara dos Deputados
Câmara Há 59 minutos

Comissão aprova restrição para homens condenados por agredir mulheres em academias

Conforme a proposta, eles não poderão frequentar nenhuma academia enquanto durar a pena; projeto segue em análise na Câmara dos Deputados

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 60 minutos

Comissão aprova rede de proteção contra golpes e abusos financeiros contra idosos

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Acervo Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

“Espero que o veto ao projeto da dosimetria seja derrubado”, afirma Motta

Uma nova crise institucional seria muito ruim, porque essa crise se alongou demais”, disse

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Câmara aprova projeto sobre sinalização de travessia de pedestres

Texto cria placa de advertência e prevê participação de associações de moradores em audiências públicas

Tenente Portela, RS
25°
Parcialmente nublado
Mín. 15° Máx. 26°
25° Sensação
2.58 km/h Vento
63% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Sábado
27° 12°
Domingo
30° 12°
Segunda
28° 14°
Terça
25° 16°
Quarta
29° 17°
Últimas notícias
Saúde Há 7 minutos

Blefaroplastia envolve função ocular além da estética
Câmara Há 7 minutos

Lei cria cargos e funções para o Tribunal Regional Federal com sede no Recife
Saúde Há 7 minutos

Governo federal anuncia R$ 120 milhões para pesquisa clínica
Saúde Há 21 minutos

Novos recursos da medicina estética tratam flacidez cutânea
Política Há 22 minutos

Brasil e Espanha assinam acordos sobre big techs e tecnologia digital

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 -0,19%
Euro
R$ 5,88 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,70%
Bitcoin
R$ 411,144,01 +3,96%
Ibovespa
196,196,58 pts -0.32%
Mega-Sena
Concurso 2997 (16/04/26)
14
20
32
37
39
42
Ver detalhes
Quina
Concurso 7003 (16/04/26)
04
14
18
54
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3663 (16/04/26)
01
03
04
05
06
10
12
14
17
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2912 (15/04/26)
02
04
05
22
35
41
47
53
56
60
63
68
69
81
83
84
88
91
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2945 (15/04/26)
06
08
09
17
42
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias