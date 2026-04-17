Ceted Educacional amplia oferta de cursos EAD

A Ceted Educacional, instituição de ensino superior a distância, anunciou a ampliação de seu catálogo com mais de 60 novos cursos técnicos nas áreas de administração, logística, informática e segurança do trabalho. A expansão foi divulgada recentemente e responde ao crescimento da procura por qualificação profissional online em todo o território nacional.

A iniciativa eleva o número total de opções oferecidas pela instituição para mais de 300 cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), abrangendo formações técnicas, graduações e pós‑graduações. Segundo dados da própria Ceted, a instituição já formou mais de 60 mil alunos e mantém polos de apoio em todos os estados brasileiros.

Os novos cursos são disponibilizados por meio de uma plataforma responsiva, acessível em computadores, tablets e smartphones, permitindo que o estudante inicie as aulas imediatamente após a matrícula. O modelo EAD possibilita a conciliação entre estudo, trabalho e outras atividades, ampliando o acesso à educação em regiões em que a oferta presencial é limitada.

Além da estrutura curricular, a Ceted oferece serviços de orientação profissional, estágios e parcerias com empresas do setor, visando alinhar a formação às exigências do mercado de trabalho. Todos os cursos permanecem registrados no MEC e no Sistema Nacional de Cursos e Educação a Distância (SISTEC), garantindo validade nacional aos certificados emitidos.

"A educação a distância tem se tornado uma ferramenta importante para democratizar o ensino e ampliar oportunidades de qualificação profissional no país", afirma Carlos Freire, diretor-geral da Ceted Educacional.

Com a ampliação do portfólio, a instituição reforça seu compromisso com a educação, mantendo foco na inclusão educacional e na oferta de cursos que o mercado procura.