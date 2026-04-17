Sexta, 17 de Abril de 2026
15°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Campeonatos de Rental Kart têm etapas abertas em abril

A AMIKA Kart divulgou o calendário de abril, com etapas em diferentes kartódromos de São Paulo. Após rodada recente, a programação segue com destaq...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/04/2026 às 09h53
Campeonatos de Rental Kart têm etapas abertas em abril
CBK 2026

A AMIKA Kart, uma das organizações pioneiras na realização de campeonatos e eventos de Rental Kart no Brasil, divulgou o calendário de etapas para o mês de abril, com provas programadas em diferentes kartódromos do estado de São Paulo.

No último final de semana, a AMIKA realizou mais uma rodada de etapas de seus campeonatos, dando sequência ao calendário da temporada em diferentes pistas do estado. As disputas envolveram categorias variadas e marcaram mais um momento de evolução dos pilotos ao longo do campeonato.

A programação segue ao longo do mês com novas etapas previstas, incluindo provas da Copa AMIKA no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP), além de outras competições distribuídas entre os principais kartódromos do estado.

Entre os próximos destaques, está a etapa da Copa AMIKA no formato Mini Endurance, programada para o dia 23 de abril, no Kartódromo Granja Viana. A competição terá continuidade no dia 26, no mesmo local, com mais uma etapa do campeonato.

Segundo Guilherme Putnoki, sócio-proprietário da AMIKA e responsável pelo desenvolvimento esportivo, abril representa um momento estratégico dentro da temporada para quem deseja iniciar nas competições, já que a entrada de novos pilotos é permitida ao longo do campeonato sem comprometer a disputa geral.

"A entrada ao longo da temporada é aberta e abril marca a segunda etapa da maioria dos campeonatos, o que ainda permite ao piloto entrar em igualdade de condições", afirma.

Ele explica que o regulamento contribui diretamente para esse equilíbrio: "Como os campeonatos contam com descartes ao longo do ano, a ausência na primeira etapa não prejudica a pontuação final".

Os campeonatos são estruturados em etapas distribuídas ao longo da temporada, com categorias organizadas por nível de pilotagem e experiência, o que permite manter o equilíbrio entre os participantes.

Segundo Putnoki, essa divisão é constantemente ajustada com base no desempenho em pista, com o objetivo de manter o equilíbrio nas disputas. "Avaliamos o desempenho dos pilotos e, quando necessário, fazemos realocações entre categorias para manter a competitividade", revela. 

Além disso, algumas competições contam com suporte técnico adicional, como workshops de pilotagem e análise de traçado, permitindo que os participantes tenham contato com conceitos técnicos e possam aplicá-los imediatamente durante as provas.

A experiência nas etapas também é um dos pontos de destaque das competições organizadas pela AMIKA, reunindo diferentes momentos que vão além da corrida em si. "O piloto passa por um processo completo, com orientação antes da corrida e suporte durante a etapa", frisa Putnoki.

Ele destaca ainda que a estrutura inclui fotografia profissional, transmissão ao vivo e momentos de premiação. "Além da corrida em si, o piloto vivencia o pódio, a entrega de troféus e a divulgação oficial dos resultados, o que reforça o ambiente competitivo", acrescenta.

Ao longo da temporada, os campeonatos também colocam os pilotos em situações que exigem adaptação às condições de pista e às disputas em grupo. "O kart exige precisão de traçado e leitura de corrida, além de tomada de decisão em tempo real", enfatiza Putnoki.

Segundo ele, o ambiente competitivo também envolve aspectos como controle emocional e consistência durante as provas.

Para quem inicia a participação em abril, a principal diferença está na adaptação ao ritmo das corridas, já que os pilotos que participaram da primeira etapa tendem a ter mais familiaridade com o formato da competição. Ainda assim, segundo Putnoki, isso pode ser compensado com preparação adicional. "Em termos de pontuação, não há prejuízo, mas a experiência em pista faz diferença. Esse processo pode ser acelerado com treinos fora das etapas", informa.

A modalidade também tem atraído diferentes perfis de público, especialmente nas categorias de entrada. "A categoria novato teve um aumento expressivo e hoje reúne perfis diferentes, desde quem busca evolução no esporte até quem procura uma experiência competitiva como hobby", observa.

Além dos campeonatos, a AMIKA também organiza torneios voltados para pilotos intermediários e experientes, com competições de alcance nacional. O próximo evento confirmado é o Torneio de Inverno, que acontecerá no dia 4 de julho, no Kartódromo Granja Viana, com inscrições previstas para serem abertas em breve.

Para mais informações sobre inscrições, calendário e competições, basta acessar: https://amikakart.com.br/﻿

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Gabriel Caetano/CPCMG
Entretenimento Há 4 horas

Evento em BH auxilia descendentes a obter cidadania europeia

Imersão inédita e presencial, da Travessia Cidadania, oferece diagnóstico e plano prático para processos de nacionalidades portuguesa, italiana, es...

 Fonte: Cacau Turismo
Entretenimento Há 20 horas

Ilhéus ganha força como destino turístico no Nordeste

Dados recentes indicam avanço do turismo na Bahia e aumento da movimentação de visitantes em Ilhéus.

 Artêmia Co.
Entretenimento Há 1 dia

Podcast no Brasil cresce e entra em nova fase de maturidade

O mercado de podcasts no Brasil cresce e entra em uma fase de maturidade. Com 51% da população consumindo o formato, o país lidera globalmente, enq...

 Eventos Fórmula Vee
Entretenimento Há 1 dia

Fórmula Vee divulga calendário de treinos e provas em abril

A Fórmula Vee divulgou a programação de abril com treinos, competições e atividades para iniciantes e experientes em autódromos de São Paulo. O cal...

 Divulgação D'Brescia-fachada Faria Lima
Entretenimento Há 2 dias

Feriado reúne carnes e vinhos em roteiros por São Paulo

Rede D’Brescia aposta em rodízio completo e rótulos selecionados para o 21 de abril.

Tenente Portela, RS
25°
Parcialmente nublado
Mín. 15° Máx. 26°
25° Sensação
2.58 km/h Vento
63% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Sábado
27° 12°
Domingo
30° 12°
Segunda
28° 14°
Terça
25° 16°
Quarta
29° 17°
Últimas notícias
Saúde Há 7 minutos

Blefaroplastia envolve função ocular além da estética
Câmara Há 7 minutos

Lei cria cargos e funções para o Tribunal Regional Federal com sede no Recife
Saúde Há 7 minutos

Governo federal anuncia R$ 120 milhões para pesquisa clínica
Saúde Há 21 minutos

Novos recursos da medicina estética tratam flacidez cutânea
Política Há 22 minutos

Brasil e Espanha assinam acordos sobre big techs e tecnologia digital

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 -0,19%
Euro
R$ 5,88 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,70%
Bitcoin
R$ 411,144,01 +3,96%
Ibovespa
196,196,58 pts -0.32%
Mega-Sena
Concurso 2997 (16/04/26)
14
20
32
37
39
42
Ver detalhes
Quina
Concurso 7003 (16/04/26)
04
14
18
54
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3663 (16/04/26)
01
03
04
05
06
10
12
14
17
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2912 (15/04/26)
02
04
05
22
35
41
47
53
56
60
63
68
69
81
83
84
88
91
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2945 (15/04/26)
06
08
09
17
42
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias