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Evento em BH auxilia descendentes a obter cidadania europeia

Imersão inédita e presencial, da Travessia Cidadania, oferece diagnóstico e plano prático para processos de nacionalidades portuguesa, italiana, es...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/04/2026 às 09h24
Evento em BH auxilia descendentes a obter cidadania europeia
Gabriel Caetano/CPCMG

Conquistar a cidadania europeia vai muito além de evitar filas em aeroportos; é um investimento estratégico que garante acesso a 27 países da União Europeia, educação de elite com custos reduzidos e segurança jurídica global. Com o objetivo de transformar esse desejo em um plano concreto, a Travessia Cidadania promove, no dia 21 de abril, a Imersão Cidadania Europeia, em Belo Horizonte (MG).

O evento marca um momento inédito para a empresa mineira. Pela primeira vez, a especialista Luana Bastos, fundadora da Travessia Cidadania, conduzirá um encontro presencial abrangendo simultaneamente as quatro principais nacionalidades buscadas por brasileiros: portuguesa, italiana, espanhola e alemã.

"A cidadania não é apenas um documento. É um elo com o passado e um passaporte para o futuro", afirma Luana Bastos, que possui mais de dez anos de experiência no setor.

Conteúdo estratégico e prático

Diferente de conteúdos genéricos da internet, a imersão foca no networking e na resolução de dúvidas específicas. Durante duas horas, os participantes aprenderão a:

  • Identificar o direito à cidadania e validar a linha de transmissão;
  • Estruturar sua própria árvore genealógica;
  • Evitar erros comuns que causam perda de tempo e dinheiro;
  • Criar um plano prático para busca de documentos.

O ingresso (R$ 197 no primeiro lote) inclui bônus como checklist de documentos, planilha de custos e a participação no sorteio de uma consultoria individual.

Um mercado em expansão: o "boom" das nacionalidades

O interesse dos brasileiros nunca foi tão alto. O Brasil abriga hoje a maior reserva de "novos europeus" fora do continente, com cerca de 30 milhões de descendentes de italianos, além de milhões de origem lusitana, germânica e espanhola. Dados recentes reforçam essa tendência:

Sobre a Travessia Cidadania

A Travessia Cidadania foi fundada em 2020 em Belo Horizonte. A empresa já atendeu mais de 500 famílias em diversos países, como Estados Unidos, Singapura e Alemanha. Com uma rede de representantes na Europa, a Travessia oferece desde pesquisa genealógica até assessoria jurídica contenciosa.

Serviço:

  • Evento: Imersão Cidadania Europeia
  • Data: 21/04/2026 (terça-feira, feriado de Tiradentes)
  • Horário: 9h às 11h
  • Local: Evu Café – Av. Brasil, 741, Santa Efigênia, Belo Horizonte (MG)
  • Inscrições e informações neste link.
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