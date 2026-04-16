Governo gaúcho lança Sistema de Conservação Predial para Rede Estadual

O governo do Estado lançou nesta quinta-feira (16/4), por meio da Secretaria da Educação (Seduc), o Sistema de Conservação Predial (SIC). A ferramenta irá orientar as equipes diretivas da Rede Estadual, a partir de normas técnicas, sobre as ações que são necessárias para preservar, reparar e manter as condições de uso, segurança e funcionamento de um prédio. O lançamento ocorreu via transmissão ao vivo realizada no Youtube pelo canal TV Seduc RS .

O SIC busca uma gestão preventiva e contínua nas escolas estaduais, preservando o patrimônio público e evitando que pequenos problemas se tornem obras complexas no futuro. O acesso à plataforma é feito diretamente pelo site Portal Educação .

Com o sistema, as equipes diretivas da Rede Estadual deverão acompanhar e registrar na plataforma a estrutura das escolas. Com isso, a Seduc poderá acompanhar e monitorar em tempo real a conservação da infraestrutura das instituições de ensino, facilitando a comunicação das equipes e criando um histórico para a tomada de decisões.

Dessa forma, o SIC transforma a conservação dos ambientes escolares por meio de um planejamento mais eficiente, em um esforço da Seduc para que não haja interrupção das aprendizagens por conta de falhas na infraestrutura que poderiam ser prevenidas.

“É necessário alimentar esse sistema para que, quando precisarmos fazer algum tipo de manutenção ou intervenção na escola, tenhamos informações confiáveis. A partir dos registros, poderemos acompanhar, dar orientações e direcionar as equipes necessárias com eficiência quando uma escola apresentar uma demanda”, explicou a secretária-adjunta da Educação em exercício, Iracema Castelo Branco.

O sistema funciona por meio de uma rede de responsabilidades compartilhadas. A direção da escola executa as ações de conservação e faz os devidos registros na plataforma. As Coordenadorias Regionais de Educação acompanham e orientam o processo. Por fim, o Departamento de Manutenção e Obras Escolares utiliza os dados para monitorar a rede e planejar ações mais direcionadas diante das necessidades.