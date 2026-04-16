Quinta, 16 de Abril de 2026
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo gaúcho lança Sistema de Conservação Predial para Rede Estadual

O governo do Estado lançou nesta quinta-feira (16/4), por meio da Secretaria da Educação (Seduc), o Sistema de Conservação Predial (SIC). A ferrame...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/04/2026 às 16h58
Governo gaúcho lança Sistema de Conservação Predial para Rede Estadual
Ferramenta foi apresentada em transmissão ao vivo nesta quinta (16) -Foto: Ascom Seduc

O governo do Estado lançou nesta quinta-feira (16/4), por meio da Secretaria da Educação (Seduc), o Sistema de Conservação Predial (SIC). A ferramenta irá orientar as equipes diretivas da Rede Estadual, a partir de normas técnicas, sobre as ações que são necessárias para preservar, reparar e manter as condições de uso, segurança e funcionamento de um prédio. O lançamento ocorreu via transmissão ao vivo realizada no Youtube pelo canal TV Seduc RS .

O SIC busca uma gestão preventiva e contínua nas escolas estaduais, preservando o patrimônio público e evitando que pequenos problemas se tornem obras complexas no futuro. O acesso à plataforma é feito diretamente pelo site Portal Educação .

Com o sistema, as equipes diretivas da Rede Estadual deverão acompanhar e registrar na plataforma a estrutura das escolas. Com isso, a Seduc poderá acompanhar e monitorar em tempo real a conservação da infraestrutura das instituições de ensino, facilitando a comunicação das equipes e criando um histórico para a tomada de decisões.

Dessa forma, o SIC transforma a conservação dos ambientes escolares por meio de um planejamento mais eficiente, em um esforço da Seduc para que não haja interrupção das aprendizagens por conta de falhas na infraestrutura que poderiam ser prevenidas.

“É necessário alimentar esse sistema para que, quando precisarmos fazer algum tipo de manutenção ou intervenção na escola, tenhamos informações confiáveis. A partir dos registros, poderemos acompanhar, dar orientações e direcionar as equipes necessárias com eficiência quando uma escola apresentar uma demanda”, explicou a secretária-adjunta da Educação em exercício, Iracema Castelo Branco.

O sistema funciona por meio de uma rede de responsabilidades compartilhadas. A direção da escola executa as ações de conservação e faz os devidos registros na plataforma. As Coordenadorias Regionais de Educação acompanham e orientam o processo. Por fim, o Departamento de Manutenção e Obras Escolares utiliza os dados para monitorar a rede e planejar ações mais direcionadas diante das necessidades.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: ASCOM / Prefeitura de Tenente Portela)
Educação Ativa Há 4 horas

Capacitação reúne professores e reforça qualidade do ensino em Tenente Portela

Formação continuada promove troca de experiências e atualização pedagógica na rede municipal

 Leite reforça foco e engajamento para avançar na educação e destaca acompanhamento de dados como prioridade -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc
Educação Há 18 horas

Governador Eduardo Leite participa de reunião do Ciclo de Governança para avaliar indicadores da educação no RS

O governador Eduardo Leite se reuniu, na tarde desta quarta-feira (15/4), no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), com lideranças da Secre...
Educação Há 20 horas

CNPq anuncia edital com R$ 120 milhões para bolsas de pesquisas

Chamada com ampla concorrência será lançada ainda em abril

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Enem 2026: saiba a documentação para justificar ausência em 2025

Prazo termina em 24 de abril
Educação Há 1 dia

Plano Nacional de Educação é marco para o país, dizem especialistas

Novo PNE foi sancionado pelo presidente Lula nessa terça-feira

Tenente Portela, RS
25°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 26°
25° Sensação
2.91 km/h Vento
74% Umidade
100% (2.59mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Sexta
26° 14°
Sábado
28° 13°
Domingo
30° 13°
Segunda
26° 14°
Terça
25° 16°
Últimas notícias
Sociedade Há 20 minutos

Abril Verde reforça cultura de prevenção na construção civil
Câmara Há 20 minutos

Proposta de Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador pode reduzir mortes e doenças no trabalho, dizem especialistas
Senado Federal Há 20 minutos

Preservação ambiental como atividade rural para fins de IR vai à CMA
Geral Há 20 minutos

SP anuncia nomeação da primeira comandante-geral da PM de SP
Senado Federal Há 20 minutos

Avança projeto que prevê combate ao desperdício de alimentos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 +0,05%
Euro
R$ 5,88 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 397,144,06 +0,53%
Ibovespa
196,818,60 pts -0.46%
Mega-Sena
Concurso 2996 (14/04/26)
07
09
27
38
49
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 7002 (15/04/26)
04
15
34
49
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3662 (15/04/26)
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
15
18
20
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2912 (15/04/26)
02
04
05
22
35
41
47
53
56
60
63
68
69
81
83
84
88
91
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2945 (15/04/26)
06
08
09
17
42
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias