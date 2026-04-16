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Capacitação reúne professores e reforça qualidade do ensino em Tenente Portela

Formação continuada promove troca de experiências e atualização pedagógica na rede municipal

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província Com Informações - ASCOM / Prefeitura de Tenente Portela
16/04/2026 às 14h02
Capacitação reúne professores e reforça qualidade do ensino em Tenente Portela
(Foto: ASCOM / Prefeitura de Tenente Portela)

Em um movimento voltado ao fortalecimento da educação pública, a Administração Municipal de Tenente Portela promoveu, nesta quarta-feira (15), uma jornada de formação continuada destinada aos profissionais da rede municipal. O encontro reuniu educadores em uma programação estruturada para ampliar conhecimentos, aperfeiçoar práticas pedagógicas e impulsionar a qualidade do ensino nas escolas do município.

A abertura do evento contou com a participação do prefeito Rosemar Sala, do vice-prefeito Claudenir Scherer e da secretária de Educação, Cultura e Desporto, Irinéia Koch, que destacaram a relevância de investir constantemente na formação dos educadores como forma de garantir um ensino cada vez mais eficiente.

A programação teve a colaboração de especialistas da empresa Docência em Construção, com sede em Frederico Westphalen, incluindo Elisiane Andreia Lippi, Valéria Bertoletti Lopes e Vanusa Eucléia Gerado de Almeida, que conduziram diferentes momentos de aprendizagem ao longo do dia.

Durante o período da manhã, os participantes acompanharam uma abordagem sobre educação inclusiva, enfatizando a importância do acolhimento e da empatia no ambiente escolar. O tema trouxe reflexões sobre práticas que valorizam as diferenças e promovem uma aprendizagem mais acessível a todos.

Já no turno da tarde, as atividades foram divididas conforme os níveis de ensino. Educadores da Educação Infantil participaram de um encontro voltado à compreensão das infâncias e do desenvolvimento das crianças. Professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental discutiram estratégias de incentivo à leitura e técnicas de contação de histórias. Enquanto isso, os docentes dos anos finais aprofundaram conhecimentos sobre ferramentas digitais aplicadas à educação, explorando novas possibilidades pedagógicas.

A ação teve como principal propósito fortalecer o trabalho desenvolvido nas escolas municipais, promovendo a troca de experiências entre os profissionais e incentivando a atualização constante, com impacto direto na melhoria da educação oferecida aos estudantes do município.

 

 

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