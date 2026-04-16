Quinta, 16 de Abril de 2026
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Podcast no Brasil cresce e entra em nova fase de maturidade

O mercado de podcasts no Brasil cresce e entra em uma fase de maturidade. Com 51% da população consumindo o formato, o país lidera globalmente, enq...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/04/2026 às 10h58
Podcast no Brasil cresce e entra em nova fase de maturidade
Artêmia Co.

O Brasil tem aproximadamente 31,94 milhões de ouvintes de podcasts, segundo dados da PodPesquisa. O levantamento reforça o protagonismo do país em um formato que já se consolidou como parte da rotina de informação e entretenimento.

Esse crescimento não aponta para um único tipo de conteúdo. Pelo contrário, no Spotify, os podcasts mais consumidos em 2025 incluem Café Com Deus Pai, Inteligência Ltda e Jota Jota Podcast, seguidos por Podpah e Não Inviabilize.

A variedade de temas — que vai de fé a negócios, passando por psicologia, humor e jornalismo — indica um comportamento fragmentado. O público não segue uma tendência única. A escolha acontece com base em interesse, contexto e identificação.

Em escala global, o tamanho desse mercado também ajuda a dimensionar o momento do formato. Segundo o Listen Notes, existem hoje pelo menos 3,7 milhões de podcasts ativos no mundo, que somam mais de 188 milhões de episódios.

O dado reforça que o podcast já deixou de ser um território experimental, mas ainda opera em uma escala menor do que outras indústrias de conteúdo — o que indica, ao mesmo tempo, maturidade e espaço para crescimento. Se o ritmo se mantiver, este pode ser o ano com maior volume de episódios já produzidos. Mais criadores ativos e mais frequência de publicação indicam um mercado em expansão, mas também mais competitivo.

Nesse cenário, cresce também a demanda por estrutura profissional. Estúdios de podcast deixaram de ser apenas espaços de gravação para se tornarem hubs de conteúdo. É nesse contexto que a Artêmia se posiciona. Liderada por Ana Carolina Gozzi, a empresa é um estúdio de podcast, mas também atua no desenvolvimento de projetos completos — da ideia à distribuição. 

"Podcast vai muito além da gravação. É sobre construir narrativa, consistência e presença ao longo do tempo", afirma a executiva. Além de gravar e produzir podcasts de marcas como Ceratti e Compre & Alugue Agora, a Artêmia opera com equipe interna de roteiristas e social media, estruturando identidade, curadoria, roteiro e estratégia.

No caso da Artêmia, o estúdio foi concebido no final do ano passado para atender marcas desde a origem do projeto. "Isso se traduz em um ambiente personalizável, com múltiplas possibilidades de cenografia, capaz de adaptar estética, narrativa e posicionamento a cada cliente. Uma estrutura pensada para refletir, com precisão, a identidade de quem está sendo comunicado", completa Ana Gozzi.

A lógica se estende para além dos podcasts. O estúdio conta com um espaço dedicado exclusivamente à gravação de videoaulas, atendendo à crescente demanda por conteúdos educacionais e produtos digitais. A operação acompanha essa proposta. Equipamentos de captação de áudio e imagem de padrão profissional garantem consistência entre episódios e formatos, reduzindo variações que comprometem a experiência do público.

Localizado na Vila Leopoldina, em São Paulo, o estúdio também resolve uma questão prática recorrente no mercado: o acesso. Com estrutura de estacionamento e logística facilitada, a operação atende tanto equipes internas quanto convidados externos, sem fricções que impactem a rotina de gravação.

A combinação entre estrutura, operação e estratégia acompanha um movimento de amadurecimento do setor, no qual o improviso tende a perder espaço.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Eventos Fórmula Vee
Entretenimento Há 3 horas

Fórmula Vee divulga calendário de treinos e provas em abril

A Fórmula Vee divulgou a programação de abril com treinos, competições e atividades para iniciantes e experientes em autódromos de São Paulo. O cal...

 Divulgação D'Brescia-fachada Faria Lima
Entretenimento Há 21 horas

Feriado reúne carnes e vinhos em roteiros por São Paulo

Rede D’Brescia aposta em rodízio completo e rótulos selecionados para o 21 de abril.

 Instagram/armoreddawn
Entretenimento Há 1 dia

Armored Dawn realiza show beneficente no Rio Grande do Sul

Banda brasileira leva seu rock a Passo Fundo em apresentação, e toda a renda obtida com a venda de ingressos será destinada à APAE da cidade.

 Ligue 1
Entretenimento Há 2 dias

Ligue 1 McDonald’s chega ao Rio de Janeiro com PSG x OL

Em parceria com a CazéTV, emissora oficial da Ligue 1 McDonald’s no Brasil, a liga francesa de futebol profissional chega ao Rio de Janeiro com uma...

 Divulgação / Feres Chaddad
Entretenimento Há 2 dias

Esforço físico pode romper aneurisma, afirma neurocirurgião

Especialista explica quais condições cerebrovasculares são agravadas pelo exercício e quais cuidados devem ser adotados antes de treinar.

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 26°
23° Sensação
3.26 km/h Vento
86% Umidade
100% (2.59mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Sexta
26° 14°
Sábado
28° 13°
Domingo
30° 13°
Segunda
26° 14°
Terça
25° 16°
Últimas notícias
Senado Federal Há 5 minutos

CRE vai aos Estados Unidos acompanhar situação de brasileiros custodiados
Senado Federal Há 5 minutos

Poderes devem se unir para proteger crianças indígenas, aponta debate na CDH
Senado Federal Há 25 minutos

CDH aprova texto que suspende regras sobre identidade de gênero em escolas
Política Há 25 minutos

Lula inicia viagem para Espanha, Alemanha e Portugal
Câmara Há 40 minutos

Câmara aprova mais recursos para órgãos de trânsito, texto vai à sanção

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,00 +0,30%
Euro
R$ 5,89 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 395,960,92 -0,02%
Ibovespa
196,980,73 pts -0.38%
Mega-Sena
Concurso 2996 (14/04/26)
07
09
27
38
49
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 7002 (15/04/26)
04
15
34
49
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3662 (15/04/26)
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
15
18
20
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2912 (15/04/26)
02
04
05
22
35
41
47
53
56
60
63
68
69
81
83
84
88
91
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2945 (15/04/26)
06
08
09
17
42
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias