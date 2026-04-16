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Fórmula Vee divulga calendário de treinos e provas em abril

A Fórmula Vee divulgou a programação de abril com treinos, competições e atividades para iniciantes e experientes em autódromos de São Paulo. O cal...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/04/2026 às 10h09
Fórmula Vee divulga calendário de treinos e provas em abril
Eventos Fórmula Vee

A Fórmula Vee Brasil divulgou a programação de atividades para o mês de abril, com treinos, competições e experiências voltadas a pilotos iniciantes e experientes em diferentes autódromos do estado de São Paulo.

Entre os destaques do calendário está a etapa do Campeonato Paulista de Fórmula Vee, que será realizada entre os dias 17 e 19 de abril, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), com treinos livres, classificação e corridas. A programação inclui ainda a Copa FVee, no dia 25 de abril, e o FVee Open, voltado a iniciantes, no dia 26, ambos no Autódromo ECPA, em Piracicaba (SP), além de treinos livres distribuídos ao longo do mês.

Segundo Guilherme Putnoki, sócio-proprietário da Fórmula Vee Brasil, o processo de participação nos treinos livres é estruturado para receber pilotos com diferentes níveis de experiência e inclui etapas de cadastro e orientação inicial.

"As datas dos nossos treinos livres são divulgadas regularmente em nossas redes sociais, e os interessados em participar devem entrar em contato diretamente pelo nosso canal oficial no WhatsApp. O processo de integração começa com o preenchimento de uma ficha cadastral, seguido por um bate-papo inicial para que possamos entender o nível de conhecimento e experiência do piloto", afirma.

Após esse primeiro contato, a atividade em pista é conduzida com acompanhamento técnico e orientações voltadas à segurança e adaptação ao equipamento. A proposta é permitir que o participante compreenda o funcionamento do carro e as condições da pista antes de iniciar a pilotagem.

"No dia da atividade, o participante é recebido pelo coach da categoria, que oferece orientações fundamentais sobre protocolos de segurança, informações técnicas do carro e as condições específicas da pista", explica.

Outro ponto relevante dentro da estrutura da Fórmula Vee é a padronização dos equipamentos e dos carros utilizados nas atividades. A categoria adota um modelo em que toda a preparação técnica é centralizada, o que reduz variáveis externas e permite uma experiência mais uniforme entre os pilotos.

"Para garantir total conveniência e segurança, disponibilizamos o kit completo de equipamentos, incluindo macacão, HANS, capacete, luvas, balaclava e sapatilhas", destaca Putnoki.

Além disso, todos os carros passam por preparação da equipe técnica da própria categoria, seguindo um padrão único de configuração.

"Como operamos sob o sistema de monogestão, todos os carros são preparados e ajustados exclusivamente pela equipe de mecânicos da Fórmula Vee, assegurando igualdade de condições", acrescenta.

Para pilotos que desejam aprofundar o aprendizado, a categoria oferece o Super Curso de Pilotagem, que reúne diferentes etapas de formação. Esse formato permite uma evolução mais estruturada, especialmente para quem pretende seguir no automobilismo.

"Para quem está começando, oferecemos o Super Curso de Pilotagem, uma jornada completa que une aulas teóricas, sessões em simulador e prática real em pista", pontua.

O curso também é utilizado como etapa de preparação para quem pretende avançar dentro do automobilismo e participar de competições oficiais organizadas no país.

"O tempo de pista acumulado durante o curso pode ser utilizado para a solicitação da carteira de piloto oficial junto à Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA)", complementa.

A Fórmula Vee também adota um formato operacional focado na pilotagem, no qual a equipe técnica é responsável pela preparação dos carros, permitindo que o piloto concentre sua atenção na condução.

"O grande diferencial é o conceito sit and race, em que cuidamos de toda a preparação técnica para que o piloto foque apenas na pista", compartilha.

Dentro desse modelo, a proposta da categoria é reduzir interferências externas na preparação dos carros, direcionando o foco da experiência para a pilotagem em si.

"O desempenho depende exclusivamente da habilidade no cockpit", informa.

Além da parte técnica, a categoria também investe em transmissão das provas e presença digital, o que amplia a visibilidade das atividades e dos pilotos participantes.

"A Fórmula Vee busca constantemente gerar valor, investindo em transmissões de alta qualidade e presença nas redes sociais", diz Putnoki.

Os requisitos para participação variam conforme o tipo de atividade. Nos treinos livres, o acesso é mais simplificado, enquanto competições oficiais exigem licenças específicas e critérios técnicos definidos pela organização.

"Para os Treinos Livres, jovens de 14 a 17 anos precisam apenas de autorização dos pais, enquanto maiores de 18 anos precisam apenas da CNH. Para a participação em campeonatos, a partir dos 14 anos, o piloto precisa da carteira PC (Piloto de Competição), emitida pela Confederação Brasileira de Automobilismo", detalha.

Além disso, existem critérios relacionados à ergonomia e segurança no cockpit, que também são considerados para participação nas atividades.

"O ideal é que o piloto tenha altura máxima de 1,90m e peso até 100kg", frisa.

Durante os eventos, a estrutura oferecida inclui suporte técnico e infraestrutura voltada ao conforto dos participantes, incluindo áreas de apoio dentro dos boxes.

"Nossa estrutura conta com um lounge exclusivo no boxe e fornecemos todos os equipamentos de segurança homologados", revela.

Para quem deseja iniciar no automobilismo, a recomendação é começar pelas atividades introdutórias, como os treinos livres, antes de avançar para etapas mais estruturadas de formação.

"Recomendamos como ponto de partida o Treino Livre, seguido pelo Super Curso de Pilotagem para quem busca evoluir de forma estruturada", reitera Putnoki.

A categoria também passa por um processo de expansão, com investimentos em estrutura de treinamento e suporte aos pilotos, ampliando as possibilidades de desenvolvimento dentro do automobilismo.

"O Grupo AMIKA inicia uma nova fase ao oferecer suporte integral aos pilotos da Fórmula Vee", conclui.

Para mais informações sobre treinos, eventos e como participar das atividades, basta acessar: https://fvee.com.br/

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