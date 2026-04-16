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Governador Eduardo Leite participa de reunião do Ciclo de Governança para avaliar indicadores da educação no RS

O governador Eduardo Leite se reuniu, na tarde desta quarta-feira (15/4), no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), com lideranças da Secre...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/04/2026 às 00h03
Governador Eduardo Leite participa de reunião do Ciclo de Governança para avaliar indicadores da educação no RS
Leite reforça foco e engajamento para avançar na educação e destaca acompanhamento de dados como prioridade -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc

O governador Eduardo Leite se reuniu, na tarde desta quarta-feira (15/4), no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), com lideranças da Secretaria da Educação (Seduc), diretores escolares e coordenadores regionais para mais uma rodada de acompanhamento dos principais indicadores da Rede Estadual. O encontro integra o Ciclo de Governança da Educação e tem como foco a análise de resultados, o alinhamento de estratégias e o fortalecimento da gestão orientada por evidências.

No encontro, o governador Eduardo Leite reforçou que a melhoria contínua da educação depende do foco e do engajamento das equipes em todas as instâncias. “A gente precisa manter a mesma intensidade, acompanhando os dados de perto e agindo sempre que necessário. É esse compromisso diário que garante que a educação avance e que a gente entregue resultados melhores para os estudantes”, comentou.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Além do governador, estiveram presentes na reunião a titular da Seduc, Raquel Teixeira, a secretária-adjunta em exercício, Iracema Castelo Branco, além de subsecretários, coordenadores de assessorias e os 30 coordenadores regionais de educação.

Na abertura, Raquel destacou o papel dos encontros como ferramenta central da gestão educacional, ao promover o acompanhamento dos resultados e a articulação entre as diferentes instâncias da Rede. “Esses encontros são fundamentais para que se acompanhe, de forma contínua, o que está ocorrendo. Quando olhamos para os indicadores com regularidade, conseguimos agir mais rápido, corrigir rotas e apoiar as escolas no que for necessário. Isso fortalece a gestão e qualifica o trabalho pedagógico”, declarou.

Ciclo de Governança ressalta ações voltadas à gestão, aprendizagem e permanência do estudante na escola -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc
Ciclo de Governança ressalta ações voltadas à gestão, aprendizagem e permanência do estudante na escola -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc

Na sequência, a secretária-adjunta em exercício, Iracema Castelo Branco, apresentou um panorama dos principais indicadores observados pela pasta, destacando os avanços na execução do Programa Agiliza e o engajamento da rede no uso de dados para qualificar a gestão. “A gente já observa uma evolução importante em relação ao ano passado, o que demonstra o comprometimento da Rede e o trabalho das coordenadorias junto às escolas”, ressaltou.

Execução do Agiliza

O primeiro indicador abordado foi o de execução do Programa Agiliza, que trata do repasse de recursos financeiros diretamente às escolas, garantindo maior autonomia para realização de pequenas reformas e o atendimento de demandas do cotidiano escolar.

Representando a 12ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), de Guaíba, o coordenador José Felipe Nunes apresentou as estratégias adotadas pela regional, que resultaram em avanços expressivas. Ele destacou a reorganização interna como fator determinante para o avanço do indicador. “Nós reestruturamos o setor financeiro da CRE para que ele deixasse de ser apenas operacional e passasse a atuar de forma estratégica, apoiando o planejamento das escolas. Com isso, conseguimos dar mais segurança aos diretores, orientar melhor a aplicação dos recursos e avançar na execução do Agiliza”, afirmou.

Registros de aulas ministradas e frequência escolar

Outro ponto analisado foi o indicador de aulas ministradas, que acompanha o cumprimento da carga horária prevista no calendário escolar da Rede Estadual.

A 23ª CRE, de Vacaria, teve seu trabalho destacado, e a coordenadora Gilvana Baldin atribuiu o resultado à consolidação de uma cultura de uso de dados na gestão escolar. “Esse resultado é fruto de um acompanhamento diário e muito próximo das escolas. Há diálogo constante com os diretores, acompanha os indicadores e atua rapidamente quando alguma situação é identificada. Criamos este hábito entre as nossas escolas e isso faz toda a diferença para garantir que as aulas aconteçam”, pontuou.

A frequência dos estudantes, considerada essencial para assegurar a aprendizagem e a permanência na escola, foi o último indicador analisado durante o encontro. Representando a Escola Estadual de Ensino Médio Doutror Luiz Maria Ferraz, em Bagé, a vice-diretora Catiane Carvalho apresentou as estratégias adotadas para fortalecer o vínculo dos alunos com a escola, em uma comunidade marcada por vulnerabilidades sociais. “Observa-se que, quando o aluno se sente pertencente ao ambiente escolar, ele quer estar na escola. Por isso, investimos muito na relação com as famílias e no acompanhamento constante da frequência. Esse olhar próximo e esse vínculo fazem toda a diferença para garantir que o estudante permaneça e aprenda”, destacou.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

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