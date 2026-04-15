Quarta, 15 de Abril de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Feriado reúne carnes e vinhos em roteiros por São Paulo

Rede D’Brescia aposta em rodízio completo e rótulos selecionados para o 21 de abril.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/04/2026 às 15h53
Feriado reúne carnes e vinhos em roteiros por São Paulo
Divulgação D'Brescia-fachada Faria Lima

Com o feriado de Tiradentes se aproximando, São Paulo reforça seu papel como destino urbano para quem prefere fugir das estradas e aproveitar a cidade com mais tranquilidade. Nesse cenário, restaurantes com proposta completa costumam liderar a escolha de paulistanos e turistas.

A rede D’Brescia Churrascaria se propõe a transformar o feriado em um programa gastronômico estruturado, seja em família ou entre amigos. São, no total, oito unidades: cinco na capital paulista (Faria Lima, Paraíso, Marginal Tietê, Morumbi e Vila Mariana), além de endereços em Guarulhos e no ABC Paulista, com casas em Santo André e São Bernardo do Campo.

O formato da marca segue o tradicional rodízio, com mais de 25 cortes de carne, acompanhado de buffet diversificado que inclui saladas, frutos do mar, pratos da culinária japonesa, panificação própria e cerca de 15 opções de sobremesas.

Nas unidades Faria Lima e São Bernardo do Campo, o conceito premium amplia a proposta: adegas com rótulos nacionais e internacionais, criando uma experiência que vai além do churrasco tradicional.

Em um feriado de cidade parcialmente esvaziada, casas com estrutura ampla, serviço contínuo e permanência confortável à mesa tendem a concentrar o fluxo de público. A D’Brescia aposta nesse movimento, combinando variedade, conveniência e celebração, fatores que vêm guiando o consumo no setor de alimentação em datas comemorativas.

Valores do rodízio, em abril, variam conforme a unidade. 

Mais informações em @dbresciachurrascaria﻿

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Instagram/armoreddawn
Entretenimento Há 9 horas

Armored Dawn realiza show beneficente no Rio Grande do Sul

Banda brasileira leva seu rock a Passo Fundo em apresentação, e toda a renda obtida com a venda de ingressos será destinada à APAE da cidade.

 Ligue 1
Entretenimento Há 1 dia

Ligue 1 McDonald’s chega ao Rio de Janeiro com PSG x OL

Em parceria com a CazéTV, emissora oficial da Ligue 1 McDonald’s no Brasil, a liga francesa de futebol profissional chega ao Rio de Janeiro com uma...

 Divulgação / Feres Chaddad
Entretenimento Há 1 dia

Esforço físico pode romper aneurisma, afirma neurocirurgião

Especialista explica quais condições cerebrovasculares são agravadas pelo exercício e quais cuidados devem ser adotados antes de treinar.

 Foto de Alex Reipert
Entretenimento Há 2 dias

Galeria O Jardim apresenta “Fotógrafos da Mooca”

Exposição “Fotógrafos da Mooca” ocorre até o dia 23 de abril, na Galeria O Jardim, em São Paulo, com cerca de 30 fotografias e curadoria de Renato ...

 MS Club
Entretenimento Há 2 dias

MusicStream e Distro Direct abrem escritório no Brasil

A MusicStream abriu seu primeiro escritório no Brasil com um investimento inicial de R$ 100 milhões, direcionado a parcerias com selos, gravadoras ...

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
24° Sensação
1.1 km/h Vento
86% Umidade
100% (0.4mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h18 Pôr do sol
Quinta
27° 18°
Sexta
27° 15°
Sábado
30° 14°
Domingo
31° 17°
Segunda
21° 18°
Últimas notícias
Senado Federal Há 7 minutos

Senado aprova Odair Cunha para vaga de ministro do TCU
Saúde Há 7 minutos

Parceria entre governo do Estado e PUCRS viabiliza salas sensoriais para qualificar a saúde mental no Hospital São Pedro
Economia Há 7 minutos

Governo propõe salário mínimo de R$ 1.717 em 2027
Câmara Há 7 minutos

Ministro das Comunicações quer fortalecer infraestrutura e ampliar inclusão digital no país
Senado Federal Há 7 minutos

Plenário aprova novo embaixador do Brasil na Síria

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 +0,05%
Euro
R$ 5,89 +0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,78%
Bitcoin
R$ 394,698,41 +0,62%
Ibovespa
197,737,61 pts -0.46%
Mega-Sena
Concurso 2996 (14/04/26)
07
09
27
38
49
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 7001 (14/04/26)
25
39
49
50
53
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3661 (14/04/26)
02
03
04
05
06
07
08
10
12
14
15
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2911 (13/04/26)
01
08
10
13
17
20
27
29
31
33
36
39
42
47
49
55
61
68
79
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2944 (13/04/26)
11
13
17
29
30
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias