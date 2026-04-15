Quarta, 15 de Abril de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Em sessão na Câmara, especialistas debatem avanço da obesidade e cobram ações integradas de combate

Debate destaca crescimento da doença, desafios no tratamento e importância de medidas desde a infância

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
15/04/2026 às 15h53
Em sessão na Câmara, especialistas debatem avanço da obesidade e cobram ações integradas de combate
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A obesidade atinge mais de 1 bilhão de adultos no mundo, e quase 4 milhões de mortes por ano estão relacionadas a doenças crônicas não transmissíveis causadas pelo excesso de peso, como hipertensão e diabetes.

No Brasil, segundo levantamento do Ministério da Saúde, a obesidade mais do que duplicou entre 2006 e 2024. Em 2024, três em cada cinco brasileiros estavam com excesso de peso (62,6%), sendo que um em cada quatro tinha obesidade (25,7%).

Por ocasião do Dia Mundial da Obesidade (4 de março), a Câmara dos Deputados realizou sessão solene nesta quarta-feira (15) para discutir o assunto.

O vice-presidente da Frente Parlamentar Mista Para a Prevenção do Diabetes, deputado Pinheirinho (PP-MG), lembrou que a obesidade sobrecarrega o sistema de saúde.

“A obesidade não vem sozinha. Ela é uma porta de entrada para uma série de doenças crônicas que comprometem não apenas a saúde individual, mas também o desenvolvimento social e econômico do país”, disse.

Além do diabetes e da hipertensão, o excesso de peso pode causar doenças cardiovasculares. O médico representante da Sociedade Brasileira de Médicos para Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Leonardo Sebba, lembrou que a doença também leva à apneia do sono e a problemas renais.

Caneta emagrecedora
Sebba afirmou ainda que o tratamento da obesidade vai além do uso das canetas emagrecedoras, que estão na moda.

O deputado Mário Heringer (PDT-MG), por sua vez, defendeu a quebra de patentes da tirzepatida, substância usada no Mounjaro — medicamento usado para tratar diabetes e que causa perda de peso.

Heringer é autor do Projeto de Lei 68/26, que declara de interesse público, além do Mounjaro, o Zepbound.

A tirzepatida terá quebra de patente apenas daqui a 20 anos.

Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Deputado Mário Heringer fala ao microfone
Mário Heringer é autor de projeto que quebra a patente do Mounjaro

Hábitos
O médico Leonardo Augusto da Fonseca também lembrou a importância da mudança de hábito. “A cirurgia da obesidade tem papel importante, as canetinhas também têm", reconhece. "Mas a condição do paciente de ter oportunidade de desenvolver uma atividade física, uma mudança nos hábitos alimentares, isso seria realmente a melhor opção para o tratamento contínuo.”

Estigma
A vice-presidente do Voz do Advocacy, uma federação de pacientes diabéticos e obesos, Natasha Alencar, afirma que a obesidade traz um estigma. “Muitas pessoas escutam que obesidade é questão de vontade, que é só fechar a boca", lamenta.

"A gente está falando de uma doença que é multifatorial e crônica, que precisa de tratamento. Essas pessoas precisam ter atendimento multiprofissional”, acrescenta Natasha.

Parceria
A coordenadora-geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Kelly Poliany de Souza Alves, afirmou que a obesidade é um problema social que demanda o comprometimento da sociedade.

Ela pediu mais apoio do Executivo e do Legislativo federais às secretarias estaduais e municipais de saúde para cofinanciar os serviços.

Kelly lembrou que emendas parlamentares também podem ajudar a estruturar os serviços estaduais e municipais de saúde.

Projetos no Congresso
A coordendora pediu também apoio dos deputados para aprovar a proibição de alimentos ultraprocessados na alimentação escolar (Projeto de Lei 1248/23).

Já a deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), que presidiu a sessão, defendeu a aprovação no Senado do Projeto de Lei 4328, que institui o Estatuto da Pessoa com Obesidade.

O texto, que já foi aprovado na Câmara , viabiliza políticas públicas para reconhecer os direitos das pessoas com obesidade. E, segundo Laura Carneiro, dialoga com as metas do governo federal estabelecidas no plano de ações estratégicas para o enfrentamento de doenças crônicas de 2021 a 2030.

“O Dia Mundial da Obesidade nos lembra que estamos diante de um desafio global que exige respostas concretas e urgentes.”

Por fim, os participantes da sessão solene defenderam também a aprovação do Projeto de Lei 343/23, que cria centros de referência para tratamento de obesidade.

Renato Araújo / Câmara dos Deputados
Deputado Dr. Zacharias Calil fala ao microfone
Dr. Zacharias Calil chamou a atenção para a obesidade infantil

Prevenção na infância
Em entrevista à Rádio Câmara , antes da sessão solene, o deputado Dr. Zacharias Calil (União-GO) disse que a obesidade é uma epidemia mundial e defendeu ações de prevenção desde a infância.

“Como médico, cirurgião pediatra, a gente vê isso no dia a dia. As crianças no consultório com sobrepeso. Isso acarreta uma série de fatores: hipertensão arterial, aumento do colesterol, do triglicerídeo", lamentou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados
Câmara Há 15 minutos

Ministro das Comunicações quer fortalecer infraestrutura e ampliar inclusão digital no país

Frederico Siqueira apresentou as metas para 2026 e destacou segurança jurídica para atrair investimentos

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova regras para isenção de ISS na Copa do Mundo Feminina de 2027

O projeto de lei complementar ainda será analisado pelo Plenário

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova prioridade no SUS para mulher que perde filho na gravidez ou no parto

A proposta segue para o Senado, a menos que haja recurso para votação no Plenário da Câmara
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova criação de programa de crédito para empreendedores com 60 anos ou mais

Projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova projeto que proíbe cobrar do inadimplente gastos do condomínio com advogado

A proposta seguirá para o Senado, a menos que haja recurso para análise pelo Plenário da Câmara

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
24° Sensação
1.1 km/h Vento
86% Umidade
100% (0.4mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h18 Pôr do sol
Quinta
27° 18°
Sexta
27° 15°
Sábado
30° 14°
Domingo
31° 17°
Segunda
21° 18°
Últimas notícias
Senado Federal Há 7 minutos

Senado aprova Odair Cunha para vaga de ministro do TCU
Saúde Há 7 minutos

Parceria entre governo do Estado e PUCRS viabiliza salas sensoriais para qualificar a saúde mental no Hospital São Pedro
Economia Há 7 minutos

Governo propõe salário mínimo de R$ 1.717 em 2027
Câmara Há 7 minutos

Ministro das Comunicações quer fortalecer infraestrutura e ampliar inclusão digital no país
Senado Federal Há 7 minutos

Plenário aprova novo embaixador do Brasil na Síria

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 +0,05%
Euro
R$ 5,89 +0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,78%
Bitcoin
R$ 394,698,41 +0,62%
Ibovespa
197,737,61 pts -0.46%
Mega-Sena
Concurso 2996 (14/04/26)
07
09
27
38
49
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 7001 (14/04/26)
25
39
49
50
53
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3661 (14/04/26)
02
03
04
05
06
07
08
10
12
14
15
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2911 (13/04/26)
01
08
10
13
17
20
27
29
31
33
36
39
42
47
49
55
61
68
79
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2944 (13/04/26)
11
13
17
29
30
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias