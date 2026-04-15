Armored Dawn realiza show beneficente no Rio Grande do Sul

A banda Armored Dawn realiza, no sábado, dia 18 de abril, um show beneficente em Passo Fundo (RS), com arrecadação integral destinada à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município. A iniciativa foi divulgada por canais oficiais da banda.

Conhecida por sua atuação no cenário do rock e do metal, a Armored Dawn traz ao público um repertório marcado por influências do heavy metal tradicional, em uma apresentação que une música e solidariedade.

Formada em 2014, a Armored Dawn acumula participações em festivais e turnês no Brasil e no exterior. Ao longo da carreira, a banda já dividiu o palco com nomes internacionais como Megadeth, Sabaton e Rhapsody of Fire, reforçando sua presença no cenário global do gênero.

A apresentação será realizada no Teatro Múcio de Castro, um dos espaços culturais da cidade, com estrutura voltada a eventos artísticos e culturais. Toda a renda obtida com a venda de ingressos será destinada à APAE de Passo Fundo, instituição que atua no atendimento a pessoas com deficiência intelectual e múltipla, com serviços nas áreas de educação, saúde e assistência social.

Mais informações sobre ingressos, horários e detalhes do evento podem ser conferidas no Instagram oficial da banda (@armoreddawn).