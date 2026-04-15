Abril Marrom e saúde ocular são temas de debate na Comissão de Saúde nesta quinta

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realiza, nesta quinta-feira (16), uma audiência pública sobre o Abril Marrom, campanha de conscientização sobre prevenção, diagnóstico precoce e tratamento de doenças que podem levar à cegueira e à deficiência visual.

O debate será realizado às 10 horas, no plenário 7.

A audiência atende ao pedido da deputada Carla Dickson (União-RN). O objetivo é ampliar a discussão sobre políticas públicas de prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e reabilitação das pessoas com deficiência visual.

Atendimento no SUS

Carla Dickson afirma que o debate também busca sensibilizar gestores e legisladores sobre a necessidade de fortalecer ações de saúde ocular no Sistema Único de Saúde (SUS), com acesso a consultas, exames e procedimentos oftalmológicos em todo o país.