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Câmara realiza sessão para eleger deputado que será indicado ao TCU; acompanhe

Seis candidatos concorrem a uma vaga de ministro no tribunal

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
14/04/2026 às 18h49
Câmara realiza sessão para eleger deputado que será indicado ao TCU; acompanhe
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados iniciou a Ordem do Dia da sessão destinada a votar o nome que cabe à Casa indicar para o Tribunal de Contas da União (TCU) em virtude da aposentadoria do ministro Aroldo Cedraz. Os candidatos terão 10 minutos cada um para discursar, segundo ordem definida em sorteio.

Nesta segunda-feira (13), a Comissão de Finanças e Tributação aprovou por unanimidade os nomes de sete candidatos. A votação será nominal e secreta em urnas eletrônicas específicas montadas no Plenário.

O nome do mais votado hoje será encaminhado para votação no Senado Federal, onde também passará por escrutínio secreto.

Concorrem à vaga os seguintes deputados, por ordem alfabética:

  • Danilo Forte (PP-CE);
  • Elmar Nascimento (União-BA);
  • Gilson Daniel (Pode-ES);
  • Hugo Leal (PSD-RJ);
  • Odair Cunha (PT-MG); e
  • Soraya Santos (PL-RJ)

A deputada Adriana Ventura (Novo-SP), mesmo tendo sido aprovada na CFT, desistiu de sua candidatura para apoiar Soraya Santos.

Já a indicação de Odair Cunha reúne apoio do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e de uma coalizão formada por MDB, PT, PDT, PCdoB, PSB e Republicanos.

Mais informações em instantes

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