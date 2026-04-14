Ligue 1 McDonald’s chega ao Rio de Janeiro com PSG x OL

Como parte de sua estratégia de internacionalização e fortalecimento de marca no Brasil, a Ligue 1 McDonald’s promove uma experiência exclusiva para os fãs de futebol com o evento que acontecerá no domingo, dia 19 de abril. A iniciativa será realizada no Faro Beach Club, espaço à beira-mar que foi escolhido para proporcionar uma atmosfera diferenciada, combinando futebol de alto nível, música e energia de praia. A programação terá início a partir das 13h30, reunindo torcedores para acompanhar o confronto entre Paris Saint-Germain e Olympique Lyonnais.

A ação reforça o posicionamento da liga como uma plataforma global de entretenimento esportivo, conectando o público brasileiro a grandes jogos franceses por meio de experiências presenciais. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a parceria com a CazéTV no Brasil, ampliando o alcance e a conexão com o público jovem e digital.

A iniciativa vai além da exibição da partida e foi estruturada como uma plataforma de engajamento, oferecendo uma experiência completa ao público. Entre os destaques, estão a presença especial de uma lenda da Ligue 1, além de convidados e criadores de conteúdo. A programação inclui ainda ativações interativas, distribuição de brindes oficiais da Ligue 1 McDonald’s, premiações ao público e uma bebida incluída por pessoa.

O acesso ao evento será exclusivo ao público que tiver obtido ingresso por meio da Sympla. Os participantes são incentivados a chegar com antecedência para garantir a participação completa na experiência. O evento possui vagas limitadas, e a entrada estará sujeita à capacidade do local.

A expectativa é de alta adesão, consolidando o evento como um case relevante de ativação internacional de ligas no país.

Serviço:

Evento: Paris Saint-Germain x Olympique Lyonnais

Data: 19 de abril

Horário: a partir de 13h30

Local: Faro Beach Club

Realização: Ligue 1 McDonald’s

Transmissão no Brasil: CazéTV

Entrada: gratuita