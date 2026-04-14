Hugo Motta destaca convergência com o Poder Executivo em propostas a favor do país

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que, apesar das divergências entre os Poderes Executivo e Legislativo, houve muito mais convergência em propostas a favor do País. A declaração foi dada durante a posse do novo ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, que era líder do governo na Câmara.

Segundo Motta, houve muitas entregas nas mais variadas áreas para a sociedade brasileira. O parlamentar destacou que a boa interlocução com os líderes foi responsável pelo consenso em diversos projetos que representaram avanços no campo econômico, no combate à violência, na distribuição de renda e em áreas fundamentais, como saúde e educação.

Motta afirmou que Guimarães sempre foi respeitado na Câmara: “É um cidadão que sempre se portou com máxima correção ao projeto político que defende, mas, mesmo quando teve que divergir, Guimarães sempre divergiu com muita habilidade, sempre divergiu com muito respeito à Casa e chega a esse ministério, diria que até para com aqueles que fazem oposição ao governo, com uma ótima relação para seguir ajudando o governo a aprovar as pautas de que precisa no Congresso Nacional”, afirmou.

O presidente também elogiou a gestão da ex-ministra Gleisi Hoffmann, que retorna ao cargo de deputada federal.