Segunda, 13 de Abril de 2026
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

BB concede crédito para participação de SP no túnel Santos-Guarujá

Obra vai conectar os municípios por uma travessia submersa

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/04/2026 às 17h47

O Banco do Brasil formalizou nesta segunda-feira (13) a assinatura da operação de crédito para que o Estado de São Paulo obtenha recursos para participar da Parceria Público-Privada (PPP) do Túnel Imerso Santos-Guarujá.

O túnel, que ligará as duas cidades, terá 870 metros e custará aproximadamente R$ 6,8 bilhões. Desse montante, R$ 2,7 serão investidos pelo governo federal; R$1,6 bilhão, pela iniciativa privada e R$ 2,5, pelo governo do estado de São Paulo, com recursos disponibilizados pelo Banco do Brasil, em contrato assinado hoje.

O estado paulista terá 23 anos para pagar o financiamento e contará com juros de CDI acrescido de 1,5%.

A operação de crédito do BB com o estado de São Paulo, de R$ 2,5 bilhões, foi estruturada pelo BB e conta com garantia da União. O projeto de concessão patrocinada do Túnel Imerso Santos–Guarujá é um dos maiores empreendimentos de infraestrutura de mobilidade urbana do estado e o maior investimento individual do Novo PAC Federal.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Será o primeiro túnel imerso da América Latina, conectando os municípios de Santos e Guarujá por meio de uma travessia submersa sob o canal portuário.

Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, com a assinatura da operação de crédito, as obras poderão começar ainda este ano.

“As obras devem iniciar ainda no ano de 2026 e o prazo para conclusão é de 48 meses, portanto, até o final de 2030”, disse no evento de assinatura da operação de crédito.

Ele ressaltou que há uma pendência burocrática com o Tribunal de Contas da União, mas que isso não deverá atrasar as obras. "Não acredito que vai atrasar, é uma questão burocrática que a gente está finalizando e não deve atrasar", acrescentou.

Participaram do evento de assinatura o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do ministro da Fazenda, Dario Durigan, da presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e do secretário de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Samuel Kinoshita.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 9 minutos

Nova versão do Desenrola será lançada após viagem de Lula, diz Durigan

Programa mira redução de dívidas e pode usar recursos do FGTS
Economia Há 3 horas

Finep e BNDES lançam edital para selecionar gestor de fundo de IA

Seleção é voltada para startups intensivas em inteligência artificial
Economia Há 6 horas

Petrobras faz nova descoberta no pré-sal da Bacia de Campos

Poço está localizado a 201 km da costa do estado do Rio

 (Foto: Agência Brasil)
FGTS Há 7 horas

Trabalhador com renda de até cinco salários mínimos poderá sacar até 20% do FGTS para pagar dívida

Ministro da Fazenda diz que pacote inclui ainda linhas para caminhões, motoristas de aplicativo e taxistas.

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Há 7 horas

Mercado eleva previsão da inflação para 4,71% este ano

Em meio às tensões da guerra, previsão aumenta pela 5ª semana seguida

Tenente Portela, RS
25°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 26°
25° Sensação
0.14 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h50 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Terça
27° 17°
Quarta
26° 18°
Quinta
22° 17°
Sexta
25° 14°
Sábado
27° 12°
Últimas notícias
Sociedade Há 3 minutos

Luto pode aumentar risco de doenças e afetar a saúde
Economia Há 3 minutos

Nova versão do Desenrola será lançada após viagem de Lula, diz Durigan
Política Há 3 minutos

Lula lidera comitiva à Europa para encontros políticos e comerciais
Tecnologia Há 18 minutos

IA na educação é tema de Summit na Bett Brasil 2026
Senado Federal Há 18 minutos

Fato: Lei Felca existe? Veja o que o Senado aprovou sobre proteção digital de crianças

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,00 -0,15%
Euro
R$ 5,87 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,78%
Bitcoin
R$ 387,572,68 +0,08%
Ibovespa
198,000,70 pts 0.34%
Mega-Sena
Concurso 2995 (11/04/26)
08
29
42
49
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6999 (11/04/26)
02
03
24
29
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3659 (11/04/26)
03
05
06
07
08
09
10
11
13
14
15
16
17
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2910 (10/04/26)
00
05
06
07
10
14
16
23
28
51
53
54
55
60
67
75
80
83
86
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2943 (10/04/26)
09
16
18
20
23
28
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias