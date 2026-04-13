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Olimpíada de Professores de Matemática abre as inscrições

Podem participar professores de matemática do 6º ao 9º ano

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/04/2026 às 16h09

A 3ª edição da Olimpíada de Professores de Matemática do Brasil (OPMBr) – Edição Anos Finais do Ensino Fundamental está com inscrições abertas até 17 de maio para os docentes das redes públicas de educação.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a competição educacional tem o objetivo de valorizar o trabalho desses profissionais e suas práticas pedagógicas inovadoras no ensino da matemática.

O reconhecimento também deve contribuir para o fortalecimento da aprendizagem da matemática na educação básica pelos estudantes.

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Público-alvo

Para participar da 3ª OPMBr – Anos Finais, os professores do ensino fundamental II precisam, primeiramente, conferir se a rede pública de ensino onde atuam aderiu ao Compromisso Nacional Toda Matemática (CNTM) firmado com o MEC, pela plataforma Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (Simec).

Podem se inscrever todos os professores de matemática do 6º ao 9º ano (EF II) com contrato efetivo ou vínculo temporário, que estejam em salas de aula da rede pública de ensino.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo portal oficial da olimpíada .

Fases

A Olimpíada de Professores de Matemática do Brasil é estruturada em três fases, sendo duas primeiras classificatórias e eliminatórias e a terceira apenas classificatória:

  • fase I: dois testes com questões de matemática e didática, entre 11 de junho e 23 de agosto;
  • fase II: envio de um vídeo de até 10 minutos com proposta pedagógica, de 1 a 8 de setembro;
  • fase III: avaliação por meio de portfólio e entrevista, entre 26 de outubro a 10 de novembro.

A premiação está agendada para 7 de dezembro.

O regulamento completo está disponível no site oficial da olimpíada.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
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Mais detalhes estarão no site professores.olimpiadamirim.obmep.org.br

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