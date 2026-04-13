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Finep e BNDES lançam edital para selecionar gestor de fundo de IA

Seleção é voltada para startups intensivas em inteligência artificial

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/04/2026 às 14h43

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) estão com edital aberto para escolher o gestor de Fundo de Investimento em Participações (FIP) de Inteligência Artificial (IA). Segundo as entidades, as propostas serão avaliadas com base em critérios de qualificação do gestor e sua equipe, tese de investimentos do fundo e custos previstos.

A Finep e o BNDES destacam que a chamada pública está alinhada ao Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA), que prevê a criação de um fundo de investimentos voltado ao apoio a startups de inteligência artificial, tendo como desafio central ampliar o número, o faturamento e a presença global de empresas brasileiras com essa característica. A chamada pública também está alinhada com a Nova Indústria Brasil (NIB).

Serão alvo do investimento do fundo as startups intensivas em inteligência artificial e que tenham IA como elemento central do modelo de negócios e geração de valor , e não apenas como ferramenta acessória ou complementar. O prazo para envio eletrônico das propostas termina em 28 de maio.

A Finep, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), poderá empregar até R$ 80 milhões. Do total de recursos investidos pela Finep, 30% serão direcionados para startups nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Já o BNDES vai comprometer até R$ 125 milhões.

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Segundo o presidente da Finep, Luiz Antonio Elias, o lançamento de um FIP para investir em startups intensivas em tecnologia faz parte de uma estratégia de desenvolver soluções em inteligência artificial que promovam o aumento das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor e melhorem significativamente a qualidade de vida da população.

“Por parte do MCTI [Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação] e da Finep, o novo FIP é mais uma iniciativa para o atendimento a uma finalidade prevista no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, de tornar o país referência mundial em inovação e uso de IA”, afirmou Elias.

Em 2025, 39% do capital investido em startups no Brasil foi direcionado a empresas que aplicam IA.

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a inteligência artificial vem se consolidando como uma tecnologia com potencial de elevar a produtividade e criar mercados ao se difundir transversalmente por todos os setores da economia.

“O fundo é um importante mecanismo para atingir esse objetivo porque tem potencial de oferta de capital de longo prazo para startups , que, em geral, apresentam dificuldade de captação, além de agregar governança e capacidade de acompanhamento compatíveis com projetos baseados em ativos intangíveis, elevados riscos tecnológicos e com forte potencial de escala”, explicou Mercadante.

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