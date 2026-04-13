Segunda, 13 de Abril de 2026
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Petrobras faz nova descoberta no pré-sal da Bacia de Campos

Poço está localizado a 201 km da costa do estado do Rio

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/04/2026 às 12h24

A Petrobras localizou a presença de hidrocarbonetos no pré-sal da Bacia de Campos. A identificação foi no bloco C-M-477 do poço exploratório perfurado no Setor SC-AP4 da região. De acordo com a nota da companhia, em profundidade d’água de 2.984 metros, o poço 1-BRSA-1404DC-RJS está localizado a 201 km da costa do estado do Rio de Janeiro.

“O intervalo portador de hidrocarbonetos foi constatado através de perfis elétricos, indícios de gás e amostragem de fluido”, afirmou.

Conforme a empresa, as amostras seguirão posteriormente para análises laboratoriais. É por essas avaliações que será possível caracterizar as condições dos reservatórios e fluidos encontrados, para definir a continuidade do estudo do potencial da área.

“A perfuração do poço foi concluída de maneira segura, em respeito ao meio ambiente e às pessoas”, completou.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Segundo a petroleira, a sua atuação no bloco C-M-477, na Bacia de Campos, “está alinhada à estratégia de recomposição das reservas de petróleo e gás por meio da atuação em áreas de fronteira exploratória, em parceria com outras empresas, assegurando o atendimento à demanda nacional de energia durante a transição energética”.

Com 70% de participação, a Petrobras opera o bloco C-M-477, em parceria com a empresa BP, que participa com o restante. “O bloco é oriundo da 16ª Rodada de Licitações da ANP, em regime de concessão”, concluiu a nota.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Agência Brasil)
FGTS Há 3 horas

Trabalhador com renda de até cinco salários mínimos poderá sacar até 20% do FGTS para pagar dívida

Ministro da Fazenda diz que pacote inclui ainda linhas para caminhões, motoristas de aplicativo e taxistas.

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Há 3 horas

Mercado eleva previsão da inflação para 4,71% este ano

Em meio às tensões da guerra, previsão aumenta pela 5ª semana seguida

 © Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 5 horas

Financiamento de veículos cresce 12,8% no trimestre

Balanço da B3 marca melhor desempenho para 1º trimestre desde 2008

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 1 dia

Ministro da Fazenda inicia agenda internacional nos EUA e na Europa

Missão tem foco em clima, justiça fiscal e governança global

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 2 dias

ANP tem 1ª redução do diesel após início da guerra no Oriente Médio

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) registra a primeira queda no preço médio do diesel comum após o começo da guerra entre os Estados Unidos e o ...

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 26°
27° Sensação
1.49 km/h Vento
60% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h50 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Terça
27° 17°
Quarta
26° 18°
Quinta
22° 17°
Sexta
25° 14°
Sábado
27° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 2 minutos

Cirurgia guiada reduz erros na instalação de implantes
Política Há 16 minutos

Servidora Ana Cristina Viana assume comando do INSS
Executivo Há 36 minutos

Governador Eduardo Leite anuncia novos secretários com foco na articulação governamental
Saúde Há 36 minutos

Nova lei amplia acesso a terapias e vacinas contra o câncer no SUS
Câmara Há 51 minutos

Cancelado debate sobre situação operacional e segurança do Aeroporto Internacional de São Luís

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,01 +0,11%
Euro
R$ 5,88 +0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,78%
Bitcoin
R$ 383,824,38 -1,14%
Ibovespa
197,072,94 pts -0.13%
Mega-Sena
Concurso 2995 (11/04/26)
08
29
42
49
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6999 (11/04/26)
02
03
24
29
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3659 (11/04/26)
03
05
06
07
08
09
10
11
13
14
15
16
17
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2910 (10/04/26)
00
05
06
07
10
14
16
23
28
51
53
54
55
60
67
75
80
83
86
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2943 (10/04/26)
09
16
18
20
23
28
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias