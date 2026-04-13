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Começa o prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do Enem deste ano; saiba quem tem direito

O período de solicitação prossegue até as 23h59min do dia 24 de abril

Por: Andre Eberhardt Fonte: O Sul
13/04/2026 às 10h54
Começa o prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do Enem deste ano; saiba quem tem direito
(Foto: Agência Brasil)

Os interessados em participar do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano podem pedir a isenção da taxa de inscrição a partir desta segunda-feira (13). O período de solicitação prossegue até as 23h59min do dia 24 de abril.

Tem direito à isenção, segundo o edital do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), quem estiver cursando o último ano do ensino médio em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar da Educação Básica; quem tiver cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada e ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio; e quem declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda, e que está inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).

A isenção de pagamento da taxa de inscrição deve ser solicitada no site  enem.inep.gov.br/participante. Independentemente do pedido de isenção, o participante precisará se inscrever no Enem. O período de inscrição ainda será divulgado pelo Ministério da Educação.



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