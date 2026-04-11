Sábado, 11 de Abril de 2026
14°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

MPF aciona Justiça Federal para impedir remoção de comunidade caiçara

Famílias receberam prazo de 30 dias para deixar o local

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/04/2026 às 18h46

O Ministério Público Federal (MPF) , no Rio de Janeiro, quer que o conflito fundiário entre uma comunidade caiçara de Barra de Guaratiba, na zona oeste da cidade, e o Exército , seja tratado como uma questão coletiva e não um conjunto de disputas individuais pela posse de terra.

Nessa sexta-feira (10), o MPF apresentou à solicitação à Justiça Federal. No pedido, o MPF defende a “mediação como caminho para garantir os direitos de todas as partes envolvidas”.

Além disso, pede que a disputa entre o Centro Tecnológico do Exército (CTEx) e cerca de 70 famílias caiçaras de Guaratiba seja transferido da 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro para a Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A instância tem experiência em mediar conflitos fundiários, segundo o MPF.

A expectativa é evitar a remoção imediata da comunidade e construir uma solução que concilie a proteção do patrimônio público do Exército e os direitos dos moradores.

O pedido do MPF é baseado na ação de despejo forçado contra uma moradora local, por alegada invasão de área onde se encontra o CTEx, apesar de o centro tecnológico ter sido erguido em Guaratiba, em 1987, posterior à ocupação das terras.

Em grande parte, as ocupações locais são construções simples, o que reforça a vulnerabilidade social das famílias. O centro é responsável por desenvolver material bélico.

Além do caso dessa moradora, tramitam ao menos 26 ações de reintegração de posse de famílias caiçaras estabelecidas no entorno do CTEx e cerca de 50 notificações extrajudiciais pedindo remoção de casas da comunidade, de acordo com o MPF.

O órgão defende que as ocupações são marcadas por uma identidade comum e não devem ser removidas. A região é historicamente ocupada por pescadores que comercializam a produção artesanal com restaurantes da região especializados em frutos do mar.

“A quantidade de famílias envolvidas e a identidade das ocupações evidenciam um litígio de natureza coletiva, que demanda solução estruturada e não medidas fragmentadas”, destacou o procurador Regional dos Direitos do Cidadão adjunto Julio Araujo.

O caso envolve sete comunidades tradicionais: Olaria, Poço das Pedras, Pernambuco, Bolsão do Índio, Itapuca, Araçatiba e Varginha, onde famílias receberam notificações extrajudiciais com prazo de 30 dias para deixar as residências, mas sem alternativa habitacional. A medida afronta a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), segundo o MPF, que reconhece vínculos desses povos com os territórios.

“O respeito aos territórios independe da sua regularização formal pelo Estado, devendo prevalecer uma compreensão intercultural dos direitos fundamentais”, afirma o pedido, articulado pela Defensoria Pública da União, à qual os moradores recorreram.

No fim de 2025, uma ação do Exército fechou o tradicional restaurante Tropicana, de cozinha caiçara, mantido por moradores locais, alegando que o estabelecimento funcionava dentro da área militar. Na época, os donos do restaurante alegaram que não houve tempo para reação judicial e que ficaram “sem ter onde trabalhar”.

Procurado, o Exército não comentou o pedido do MPF. A reportagem permanece aberta para incluir o posicionamento da instituição .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Direitos Humanos Há 2 horas

Ipea faz pesquisa para combater desinformação sobre políticas públicas

Questionário foi enviado a servidores pela plataforma SouGov

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 7 horas

Acampamento Terra Livre termina com pedido para acelerar demarcações

Evento teve participação de 7 mil indígenas de todas as regiões

 © Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Direitos Humanos Há 1 dia

Estudo recomenda ampliação de políticas afirmativas em SC

Avaliação contesta decisão do governo local contra as cotas raciais

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 1 dia

Publicadas leis que ampliam combate à violência contra as mulheres

Normas definem casos de vicaricídio e monitoramento de agressores

 © Arte EBC
Direitos Humanos Há 1 dia

Executivo da Nestlé contratou torturador da ditadura militar

Caso é relatado no segundo episódio do podcast Perdas e Danos

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 27°
22° Sensação
1.71 km/h Vento
85% Umidade
100% (7.06mm) Chance chuva
06h49 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Domingo
20° 16°
Segunda
26° 14°
Terça
27° 17°
Quarta
19° 17°
Quinta
20° 17°
Últimas notícias
Esportes Há 17 minutos

Brasil disputa cinco finais em Copa do Mundo de ginástica rítmica
Esportes Há 17 minutos

Erik Cardoso supera recorde nos 100 m, mas não tem marca homologada
Esportes Há 17 minutos

Após atraso devido à chuva, Remo e Vasco empatam pelo Brasileirão
Saúde Há 47 minutos

Vírus sincicial também traz risco para idosos, alertam especialistas
Direitos Humanos Há 2 horas

MPF aciona Justiça Federal para impedir remoção de comunidade caiçara

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,01 +0,19%
Euro
R$ 5,87 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 388,269,50 -0,08%
Ibovespa
197,323,88 pts 1.12%
Mega-Sena
Concurso 2994 (09/04/26)
01
10
23
31
40
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6998 (10/04/26)
09
35
45
48
49
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3658 (10/04/26)
02
03
04
05
09
10
11
12
13
16
18
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2910 (10/04/26)
00
05
06
07
10
14
16
23
28
51
53
54
55
60
67
75
80
83
86
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2943 (10/04/26)
09
16
18
20
23
28
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias