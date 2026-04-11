ANP tem 1ª redução do diesel após início da guerra no Oriente Médio

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) registra a primeira queda no preço médio do diesel comum após o começo da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, iniciada no dia 28 de fevereiro.

De acordo com levantamento semanal feito pela agência entre domingo (5) e este sábado (11), o preço médio cobrado pelos postos ficou em R$ 7,43, redução de R$ 0,02 . Na semana anterior, o litro do combustível foi vendido a R$ 7,45 .

O litro da gasolina comum foi vendido a R$ 6,77 no mesmo período . Na semana passada, o preço do combustível ficou em R$ 6,78 .

O etanol também teve redução de R$ 0,01 e passou de R$ 4,70 para R$ 4,69, o litro .

Pacote

Na segunda-feira (6), o governo federal anunciou um pacote de medidas para reduzir os impactos da alta dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio .

Entre as principais medidas está a criação de uma subvenção de R$ 1,20 por litro para a importação de diesel , com divisão igual de custos entre União e estados.

Também foi anunciada uma subvenção extra de R$ 0,80 por litro para o diesel produzido no Brasil .