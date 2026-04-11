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Professores poderão participar de olimpíada inédita de matemática

Mais detalhes estarão no site professores.olimpiadamirim.obmep.org.br

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/04/2026 às 10h02
Professores poderão participar de olimpíada inédita de matemática
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) abre de 4 a 29 de maio inscrições para a 1ª Olimpíada dos Professores da Obmep Mirim.

A Obmep Mirim, destinada aos alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental, ocorre desde 2022.

Na segunda-feira (13), estará no ar o site professores.olimpiadamirim.obmep.org.br , por meio do qual os interessados poderão obter detalhes dessa olimpíada inédita.

O objetivo é ajudar na capacitação de professores do 1º ao 5º ano da educação fundamental e valorizar o ensino da matemática na formação escolar.

A prova será aplicada em 17 de outubro de 2026 , juntamente com a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), voltada para estudantes do sexto ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio.

“Desde o início, a gente teve muita consciência de que a Obmep Mirim era uma Olimpíada tanto para os alunos quanto para os professores”, explicou o diretor-geral do Impa, Marcelo Viana.

“Entendemos que seria interessante fazer isso de uma forma que desse protagonismo ao professor. Acho que isso vai aumentar bastante o impacto sobre esses professores”, acrescentou.

Curso presencial

A relação dos professores premiados será publicada em 15 de dezembro. Ao todo, serão distribuídas 25 medalhas de ouro, 50 de prata, 100 de bronze e 500 menções honrosas.

Todos os medalhistas ganharão curso de formação online. Já os medalhistas de ouro participarão de um curso presencial, com duração de uma semana, no IMPA Tech, instituição de ensino superior mantida pelo Impa, que oferece bacharelado em matemática da tecnologia e inovação.

O objetivo é capacitar o professor ou professora para elaborar um projeto de trabalho com seus alunos.

A execução do projeto com os alunos, no contraturno da sala de aula, será financiada por meio de uma bolsa no valor de R$ 700 para o professor.

Matemática não é chata

A professora Nancy Rosa, do 4º ano da Escola Municipal Capistrano de Abreu, situada no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro, participou de um curso no Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) sobre a Olimpíada de Matemática Mirim (OBMEP Mirim) e decidiu se inscrever na 1ª Olimpíada dos Professores da Obmep Mirim.

“O curso me deu mais interesse, porque eu não gostava de matemática. Eu sou [da área] de humanas, não de exatas, e o curso me expandiu a mente, porque vi que existem outras formas de ensinar matemática e outros caminhos para chegar ao resultado que se deseja.”

Nancy disse ter entendido que a matemática tem um lado divertido. “Ela não precisa ser uma coisa chata.”

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