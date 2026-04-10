Sexta, 10 de Abril de 2026
11°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Wave Way conecta motoristas a preços em Ribeirão Preto (SP)

Aplicativo gratuito reúne informações atualizadas pelos postos, promoções exclusivas e soluções para o dia a dia do motorista.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/04/2026 às 18h47
Wave Way conecta motoristas a preços em Ribeirão Preto (SP)
Divulgação/Freepik

Com a proposta de tornar o abastecimento mais inteligente, econômico e transparente, o Wave Way chega a Ribeirão Preto como um aplicativo gratuito que conecta motoristas a preços de combustíveis informados diretamente pelos estabelecimentos parceiros. A ferramenta permite localizar postos próximos, comparar valores e acessar ofertas exclusivas de forma simples.

O uso é prático: após o download, o usuário visualiza postos próximos com preços atualizados, compara opções entre gasolina, etanol, diesel S10 e recarga elétrica (kWh), e escolhe a alternativa mais vantajosa, acompanhando sua economia.

Além do abastecimento, o app reúne serviços automotivos em uma única plataforma. Estão disponíveis opções como oficinas mecânicas, troca de óleo, borracharias, lava-rápidos e estética automotiva, além de locadoras, despachantes e lojas de pneus. A proposta é centralizar demandas e otimizar a rotina do motorista.

No aplicativo, os usuários também encontram promoções exclusivas, sorteios mensais e alertas de ofertas. A plataforma também permite que estabelecimentos atualizem suas informações diretamente, garantindo mais confiabilidade e visibilidade.

Ribeirão Preto como ponto de partida estratégico

A escolha da cidade para o lançamento é estratégica. Ribeirão Preto é um dos principais polos econômicos do interior paulista, com forte presença nos setores de serviços e mobilidade.

Com mais de 580 mil veículos e cerca de 698 mil habitantes, o município apresenta alta demanda por abastecimento. Atualmente, são 174 postos de combustíveis ativos, o que reforça um ambiente competitivo e favorável para soluções que apoiem o consumidor na tomada de decisão.

A empresa acredita que esse cenário posiciona a cidade como ideal para validação da plataforma antes da expansão nacional. O Wave Way já está em fase final de implementação, com uma base de parceiros em crescimento.

Tecnologia e autonomia para o consumidor

Segundo Celya Jacobi, CEO e idealizadora do Wave Way, "que﻿remos transformar a relação do motorista com o abastecimento, trazendo mais transparência e autonomia para a tomada de decisão. Acreditamos que pequenas economias individuais geram um impacto coletivo relevante, conectando tecnologia, praticidade e eficiência em uma única solução".

Sobre o Wave Way

Desenvolvido pela Aurora Quantum, o Wave Way é um aplicativo gratuito que conecta motoristas a postos de combustíveis e serviços automotivos. A plataforma reúne preços atualizados, promoções e informações relevantes, além de permitir que parceiros gerenciem seus dados. O foco é oferecer mais economia, praticidade e transparência no dia a dia. Mais informações estão disponíveis em www.waveway.com.br e no Instagram @app_waveway.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Há 18 minutos

Fundo oferece R$ 15 bi por ativos do BRB ligados ao Master, diz GDF

Governadora fez anúncio oficial, mas não deu detalhes sobre proposta
Economia Há 33 minutos

Reservas provadas de petróleo no Brasil crescem 3,84% em 2025

Quantidade equivale a 12,7 anos de produção
Economia Há 2 horas

Prévia da carga tributária sobe para 32,4% do PIB em 2025

Tributação de offshores e fim de isenções a combustíveis influenciaram
Economia Há 3 horas

Caixa libera vale-recarga do programa Gás do Povo a 206 mil famílias

Beneficiário pode reabastecer botijão nas revendedoras credenciadas

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Ação do governo freia alta de passagem aérea, diz presidente da Anac

Chagas estima desaceleração do aumento dos preços

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 27°
21° Sensação
2.31 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h48 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sábado
29° 12°
Domingo
21° 16°
Segunda
28° 15°
Terça
28° 17°
Quarta
21° 18°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 17 minutos

Estudo recomenda ampliação de políticas afirmativas em SC
Economia Há 17 minutos

Fundo oferece R$ 15 bi por ativos do BRB ligados ao Master, diz GDF
Economia Há 33 minutos

Wave Way conecta motoristas a preços em Ribeirão Preto (SP)
Economia Há 33 minutos

Reservas provadas de petróleo no Brasil crescem 3,84% em 2025
Esportes Há 33 minutos

João Fonseca cai nas quartas de Mônaco para Zverev, número 3 do mundo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,01 -0,88%
Euro
R$ 5,87 -0,84%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 388,828,15 +1,32%
Ibovespa
197,323,88 pts 1.12%
Mega-Sena
Concurso 2994 (09/04/26)
01
10
23
31
40
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6997 (09/04/26)
22
25
26
55
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3657 (09/04/26)
01
02
04
07
08
10
12
13
17
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2909 (08/04/26)
06
10
12
14
15
18
21
23
31
40
45
47
55
69
70
73
77
87
91
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2942 (08/04/26)
02
09
17
26
37
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias