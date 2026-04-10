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Polícia flagra descarte irregular de resíduos de aves em propriedade rural de Trindade do Sul

Situação foi identificada após denúncias e resultou em autuação por poluição e exigência de regularização.

Por: Marcelino Antunes Fonte: 3º BPAmb
10/04/2026 às 14h54
Polícia flagra descarte irregular de resíduos de aves em propriedade rural de Trindade do Sul
(Foto: Reprodução)

Nesta quinta-feira (09/04), uma ação do Batalhão Ambiental da Brigada Militar identificou o despejo inadequado de restos de frangos diretamente no solo, em uma área rural do município de Trindade do Sul.

A fiscalização ocorreu após informações repassadas à corporação. No local, que possui criação de aves, os agentes constataram que os resíduos estavam sendo lançados em buracos abertos na terra, sem qualquer tipo de tratamento ou estrutura de contenção.

Esse tipo de prática pode favorecer a presença de insetos e outros transmissores de doenças, além de causar danos ao solo, comprometer fontes de água e representar riscos à saúde da população. O descarte incorreto de materiais orgânicos de origem animal é considerado infração, pois descumpre normas ambientais que determinam o destino adequado desses resíduos.

Diante da irregularidade, o responsável foi penalizado por crime ambiental e orientado a ajustar a atividade, garantindo o manejo correto dos resíduos conforme as exigências da legislação vigente.

 

 

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