Sexta, 10 de Abril de 2026
11°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Inflação oficial chega a 0,88% em março, diz IBGE

Grupos responsáveis pelo aumento foram transportes e alimentação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/04/2026 às 10h39
Inflação oficial chega a 0,88% em março, diz IBGE
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), atingiu 0,88%. Resultado foi 0,18 ponto percentual (p.p) mais alto que em fevereiro, quando foi registrado 0,70%. O avanço foi puxado pelos preços dos grupos transportes e alimentação e bebidas. Juntos responderam por 76% do IPCA do mês.

No ano, o IPCA acumula avanço de 1,92% e, nos últimos 12 meses, de 4,14%. O percentual está acima dos 3,81% atingidos nos 12 meses imediatamente anteriores. Em março do ano passado, o IPCA registrou 0,56%.

Os dados do indicador foram divulgados nesta sexta-feira (10), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O aumento de 4,59% na gasolina foi o fator mais relevante para o desempenho dos preços dos transportes, o que provocou impacto de 0,23 p.p. na inflação do mês. A passagem aérea (6,08%) e o diesel (13,90%), também pesaram apesar de menor influência no índice geral.

As maiores altas em alimentação e bebidas, ficaram com os subitens Leite longa vida (11,74%) e Tomate (20,31%), que representam respectivamente impactos de 0,07 e 0,05 p.p. sobre o IPCA do mês. Juntos, esses cinco subitens foram responsáveis por 0,43 pontos percentuais do IPCA de março (0,88%).

Conforme o IBGE, os nove grupos de produtos e serviços do IPCA apresentaram elevações em março. O mais significativo (1,64%) foi o de transportes, tendo na sequência o de alimentação e bebidas (1,56%). Os outros avanços “oscilaram entre 0,02%, em educação e 0,65%, em despesas pessoais”.

Para o gerente do IPCA, Fernando Gonçalves, já é possível verificar o efeito das incertezas no cenário internacional em alguns subitens, principalmente nos combustíveis. O gerente destacou ainda que “no grupo alimentação, em especial na alimentação em casa, a aceleração no nível de preços foi mais evidente, com a alta de 1,94%, a maior desde abril de 2022 (2,59%), combinando efeitos de redução de oferta de alguns produtos com altas do frete, em decorrência dos combustíveis mais caros”

O IPCA aponta a variação do custo de vida médio de famílias com renda mensal de 1 e 40 salários mínimos.

INPC

Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) alcançou 0,91% em março. Com isso, ficou 0,35 p.p. acima do resultado de fevereiro (0,56%). No ano, o INPC acumula alta de 1,87% e, nos últimos 12 meses, de 3,77%. O percentual ultrapassa os 3,36% acumulados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em março de 2025, o INPC havia chegado a 0,51%.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 3 horas

Pesquisa revela que brasileiro prefere emprego com carteira assinada

Levantamento da CNI mostra que CLT lidera entre jovens
Economia Há 11 horas

Câmara derruba mudanças do Senado na MP do Seguro-Defeso

Texto vai agora para sanção do presidente da República
Economia Há 14 horas

Porto de Santos prioriza desembarque de caminhões com gasolina

Objetivo é evitar risco de desabastecimento

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 15 horas

Petrobras devolverá diferença de preço de leilão de gás

Produto foi vendido por mais que o dobro do valor de tabela

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 17 horas

Mesmo com guerra, Ipea prevê crescimento de 1,8% do PIB

Estimativa para 2027 é de crescimento de 2%

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 27°
24° Sensação
2.02 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h48 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sábado
29° 12°
Domingo
21° 16°
Segunda
28° 15°
Terça
28° 17°
Quarta
21° 18°
Últimas notícias
Entretenimento Há 5 minutos

Intervenção com esculturas gigantes transforma a Praça Mauá
Câmara Há 5 minutos

Comissão discute uso de medicamento no Sistema Único de Saúde para prevenção ao HIV; participe
Câmara Há 5 minutos

Comissão discute situação operacional e segurança do Aeroporto Internacional de São Luís
Senado Federal Há 5 minutos

Matar filho ou pessoa próxima para atingir a mãe se torna crime hediondo
Geral Há 5 minutos

Aeroporto de Congonhas opera sem atrasos nesta sexta-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,02 -0,79%
Euro
R$ 5,89 -0,45%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 385,416,42 +0,34%
Ibovespa
197,243,53 pts 1.08%
Mega-Sena
Concurso 2994 (09/04/26)
01
10
23
31
40
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6997 (09/04/26)
22
25
26
55
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3657 (09/04/26)
01
02
04
07
08
10
12
13
17
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2909 (08/04/26)
06
10
12
14
15
18
21
23
31
40
45
47
55
69
70
73
77
87
91
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2942 (08/04/26)
02
09
17
26
37
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias