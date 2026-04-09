Governador Jorginho Mello participa da abertura da Festa Nacional da Cebola em Ituporanga

Foto: Leo Munhoz / SecomGOVSC

O governador Jorginho Mello esteve nesta quinta-feira, 9, na abertura da 28ª Festa Nacional da Cebola, em Ituporanga. O evento contou com apoio do Governo do Estado com repasse de R$ 500 mil para esta edição. O festejo é considerado um dos maiores eventos agrícolas e culturais do estado.

“A festa da cebola é uma festa que tá no calendário, não só de Santa Catarina, mas também no calendário nacional, pelo que se produz aqui. De tudo que Santa Catarina produz de cebola, 50% saem de Ituporanga e é por isso que nós apoiamos e estamos aqui pra aplaudir”, explicou o governador Jorginho Mello.

A festa teve início em 1974, com o nome de Expocace- Exposição Catarinense de Cebola, como forma de fomentar a produção e comercialização. Mas em 1984, o evento passou a ter grandeza nacional reconhecida pelo Ministério da Agricultura e passou a ser chamada de Expocace – Exposição Nacional da Cebola. Agora, na sua 28ª edição, já está consolidada como evento nacional com foco no turismo e no fortalecimento da economia local. A festa conta com atrações para toda a família, como o tradicional tratoraço, feira e exposições de produtos e serviços, além de parque de diversões e shows musicais.

Foto: Reprodução/Secom SC

Entregas da Polícia Militar

A abertura da Festa Nacional da Cebola também contou com investimentos área da segurança pública. A Polícia Militar de Santa Catarina entregou 14 viaturas para o uso em diversas finalidades trazendo mais segurança para Ituporanga e região. Foram investidos R$ 24 milhões por parte do Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público e Fundo de Melhoria da Polícia Militar.

“Além do reforço do policiamento que vem de diferentes regiões do Estado, nós temos uma entrega importantíssima pra região que são 14 viaturas da Polícia Militar, de um universo de 120 viaturas que serão distribuídas pelo estado, com foco na Rede Rural de Segurança, no Proerd, no radiopatrulhamento de pequenos municípios e na Rede Catarina de combate à violência doméstica”, resumiu o comandante-geral da PMSC, coronel Emerson Fernandes.