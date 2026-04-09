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MEC Livros soma 122 mil empréstimos gratuitos em apenas uma semana

Quase 8 mil obras podem ser acessadas do celular ou computador

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/04/2026 às 15h08

A plataforma MEC Livros do Ministério da Educação (MEC) registrou 122 mil empréstimos gratuitos de obras literárias, desde o anúncio da nova ferramenta , em 1º de abril. A nova biblioteca digital do Brasil já alcançou 291,6 mil usuários.

O acervo reúne cerca de 8 mil livros nacionais e internacionais, que podem ser alugados de graça por 14 dias, renováveis por igual período.

A leitura das obras ocorre diretamente na plataforma MEC Livros, via site ou aplicativo disponível para dispositivos móveis ( tablets e smartphones ), com login do Gov.br.

O MEC informa que o objetivo é estimular o hábito de leitura entre os brasileiros, além de contribuir para a aprendizagem e formação de estudantes, por exemplo, para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) .

A plataforma também moderniza o ensino e promove a integração de novas tecnologias na educação. Há ainda recursos de acessibilidade, com opções de ajuste de fonte e contraste, suporte para pessoas com dislexia e compatibilidade com leitores de tela.

Ouça mais detalhes na Radioagência Nacional:

Os favoritos

Desde a liberação para o público, o livro mais lido é “A Cabeça do Santo”, da jornalista e escritora brasileira Socorro Acioli. A obra conta a história de um jovem que descobre possuir o dom de ouvir as preces de mulheres para Santo Antônio.

Além dessa, completam lista das cinco obras mais lidas:

  • o romance Sem Despedidas, de Han Kang;
  • o romance A Vegetariana, de Han Kang, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura 2024;
  • o suspense Noites Brancas, de Fiódor Dostoiévski;
  • o romance Crime e Castigo, também de Dostoiévski.

Leitores

Em uma semana, os estados que registraram os maiores números de leitores ativos e mais livros lidos são:

  1. São Paulo, com 10.045 leitores ativos e 5.366 livros lidos;
  2. Minas Gerais (4.518 leitores e 2.382 livros);
  3. Rio de Janeiro (4.485 leitores e 2.434 livros);
  4. Ceará (3.259 leitores e 1.887 livros);
  5. Bahia (3.171 leitores e 1.783 livros).

Acervo

Os quase 8 mil livros nacionais e internacionais proporcionam aos leitores acesso as obras clássicas, best-sellers contemporâneos, além de obras nacionais, internacionais, de domínio público e as que foram licenciadas pelo governo federal.

Na primeira página do MEC livros, aparecem listas de livros disponíveis, organizados por categorias como “Em Alta”, “Best-Sellers”, “Autores Clássicos Brasileiros”, “Livros Premiados”, “Sucessos Brasileiros”, “Adicionados recentemente”, “Saberes Indígenas”, “Livros para a Infância”, “Poesia”, entre outras.

Empréstimo

Para ter acesso às obras, basta acessar o site ou o aplicativo do MEC Livros e fazer o login com a conta do Gov.br.

O usuário pode buscar um livro pelo título ou autor. Com base na pesquisa, a plataforma pode sugerir títulos semelhantes.

Ao clicar na capa da obra que deseja pegar emprestada, há a opção de ler o resumo sobre a obra e no botão “Mais informações” é possível verificar a editora, data de publicação, número de páginas, idioma, categoria e se a obra é de domínio público.

O interessado deverá verificar se o livro selecionado está disponível para leitura ou se há fila de espera. Se disponível, basta clicar no ícone azul “Emprestar e Ler”.

No fim do prazo (14 dias), o usuário pode optar pela renovação do empréstimo pelo mesmo período ou pela devolução do título. Somente após a devolução deste livro será possível tomar um novo livro emprestado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
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