Super Estadual de Judô Rio 2026 acontece neste fim de semana

O Rio de Janeiro recebe neste final de semana, de 10 a 12 de abril, o Campeonato Super Estadual de Judô Rio 2026. O evento acontece na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca e deve reunir mais de 1.000 atletas de todas as idades e níveis técnicos, com entrada franca para o público.

O Super Estadual concentrará quatro competições em um único evento: disputas individuais e por equipes (do Sub-13 ao Veteranos), Absoluto, com premiação total de R$ 6 mil para medalhistas no masculino e feminino e apresentações de Kata.

Realizado pelo Instituto Opus Vitae, em parceria com a Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro (FJERJ), o evento conta com patrocínio da Light, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

O presidente da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro (FJERJ), Leonardo Lara, destaca o momento de crescimento da modalidade e a expectativa para o campeonato. "O nosso Circuito Estadual vem se consolidando no calendário esportivo do Rio, com etapas que reúnem cerca de mil judocas e um público crescente. Esse cenário positivo, aliado ao apoio fundamental de parceiros como a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e a Light, nos deu confiança para dar um passo além. O Super Estadual de Judô Rio 2026 nasce com a proposta de ser um marco, proporcionando experiências inesquecíveis para atletas e fãs do judô".

O evento também reforça o papel do esporte como ferramenta de desenvolvimento social. Para o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Rodrigo Scorzelli, a iniciativa representa um avanço importante: "É motivo de orgulho apoiar um projeto dessa dimensão, que movimenta o Parque Olímpico, incentiva a formação esportiva e gera impacto social positivo. Reunir quatro competições em um único fim de semana demonstra a força do judô no nosso estado", afirma.

Entre os destaques da competição, a classe Sênior contará com 21 atletas medalhistas internacionais que recentemente representaram a seleção brasileira. Entre eles estão as pesos-pesados Giovanna dos Santos (Flamengo), prata no Grand Prix de Linz nesta temporada, e Ana Soares (Reação), com seis pódios internacionais Sub-21 em 2025.

A programação tem início na sexta-feira (10/04), às 16h30, com o Kata para faixas pretas e as disputas individuais da classe Sênior. No sábado (11/04), a partir das 9h, acontecem as competições individuais do Sub-13 ao Veteranos e o Absoluto. O encerramento será no domingo (12/04), também às 9h, com as disputas por equipes, Dangai e o Kata para faixas marrons.

Serviço:Evento: Campeonato Super Estadual de Judô Rio 2026

Data: 10 a 12 de abril

Local: Arena Carioca 1|Parque Olímpico – Barra da Tijuca

Entrada: gratuita