Programa estadual prevê instalação de câmeras urbanas em todas as cidades do RS

Com investimento previsto de quase R$ 200 milhões, o governo gaúcho executará a partir de maio as primeiras fases do programa “RS Atento”, com a instalação de 1.488 câmeras em 648 pontos de cobertura em 23 municípios abrangidos pelo “RS Seguro”. A iniciativa tem como foco a ampliação da segurança integrada, a proteção nas escolas e a eficiência na gestão pública, com o plano de alcançar todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul até o final de 2027.

O sistema utiliza videomonitoramento e cercamento eletrônico inteligente – o que permite a identificação, por meio de consultas em tempo real à base nacional de dados, e o uso de reconhecimento facial.

Nesta primeira etapa, o governo vai destinar R$ 26,7 milhões para os municípios participantes do RS Seguro, além de um aporte adicional de R$ 22 milhões especificamente para as 721 escolas estaduais dessas localidades. A intenção é trabalhar de forma integrada, utilizando a tecnologia de maneira estratégica para cuidar da população.

A modernização tecnológica do “RS Atento” inclui, ainda, o emprego de inteligência artificial para análise de tráfego para detecção de padrões suspeitos e na análise forense para a compilação ágil de vídeos. O novo sistema integrará câmeras públicas, municipais e privadas, o que possibilitará a geração de alertas inteligentes e uma coordenação eficiente com bases e sistemas já existentes.

Após a conclusão da fase atual nos municípios com mais de 50 mil habitantes, o programa avançará para os 118 municípios que possuem entre 10 mil e 50 mil moradores, finalizando a expansão nos 333 municípios com menos de 10 mil habitantes até o ano de 2027.

Gestão escolar

Paralelamente ao reforço no policiamento, o governo gaúcho está implantando a “Política Integrada de Gestão do Ambiente Escolar”, cujo objetivo é garantir um ambiente mais seguro e acolhedor, que favoreça a permanência e o sucesso dos alunos. A estratégia envolve a melhoria da gestão de presença por meio de câmeras nas entradas e saídas das instituições, além de promover uma cultura de cuidado e escuta ativa.

Para gerenciar as atividades escolares e apoiar o planejamento operacional das equipes, foi lançado também o “Painel Integrado de Gestão do Ambiente Escolar”. A ferramenta se destina a auxiliar no acompanhamento da carga horária e na administração das unidades.

A implementação da política educacional também ocorrerá de forma escalonada em três momentos distintos na Rede Estadual. A fase inicial contempla 721 escolas prioritárias em 94 municípios, seguida por uma expansão regional que abrangerá 936 escolas em 249 cidades.

Por fim, o projeto deverá chegará às 647 escolas dos 154 municípios restantes, atingindo assim a totalidade da rede estadual de ensino. O governo gaúcho avalia que esse segundo avanço consolidará a integração entre segurança tecnológica e gestão pedagógica proposta pelo “RS Atento”.





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