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Achada morta jovem que sumiu há 12 dias em Jundiaí, São Paulo

Ela havia ido ao cursinho pré-vestibular para fazer uma prova

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/04/2026 às 11h13

Uma adolescente de 17 anos, Melissa Felippe Martins Santos, que havia desaparecido na manhã de sábado, dia 28 de março, na cidade de Jundiaí - próxima a São Paulo -, foi encontrada morta na noite desta quarta-feira (9) pela Polícia Civil.

Segundo a família, a jovem havia saído do cursinho pré-vestibular que frequentava e desapareceu.

Os parentes de Melissa registraram o sumiço e informaram que ela saiu de casa para fazer uma prova, mas que não chegou a realizar de fato a avaliação.

O caso foi registrado como desaparecimento no 1º Departamento de Polícia de Jundiaí.

O corpo de Melissa foi encontrado na Avenida Antônio Pincinato, no bairro jundiaiense de Eloy Chaves, numa área de mata alta.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, o local foi preservado para a realização de perícia. O corpo da adolescente está no Instituto Médico Legal (IML) para exames.

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(Foto: Agência RBS)
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