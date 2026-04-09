Frio dá sinais nesta quinta-feira, mas não se impõe: Quando a temperatura cai de vez no RS?

Depois de dias de calor fora de época, os termômetros terão queda significativa. Uma massa de ar frio avança sobre o Rio Grande do Sul e garante sensação de frio pontual, mais perceptível durante o amanhecer de quinta-feira (09) e de sexta (10).



O resfriamento traz alívio aos gaúchos, mas ainda não indica a chegada definitiva de dias mais gelados.



A alternância entre períodos mais quentes e mais amenos está associada ao próprio caráter do outono, uma estação de transição marcada por maior variabilidade nas condições do tempo.



Nesse período, as incursões de ar frio passam a ocorrer com mais frequência. Mas o que se observa neste início de estação é que os períodos quentes têm sido mais longos do que o habitual.



Maio mantém tendência: Para abril e maio, a tendência aponta para temperatura acima da média climatológica, indicando meses mais quentes em relação aos valores históricos.



No curto prazo, não há indicação de episódios prolongados de frio mais intenso. A mesma perspectiva se mantém para o mês de maio.



Como será a quinta e a sexta-feira: A estabilidade predomina em praticamente todo o Rio Grande do Sul na quinta (9). Conforme a Climatempo, ainda há chance de chuva fraca na metade norte do Estado, principalmente entre a madrugada e o período da manhã.



Ao longo do dia, essa condição persiste especialmente no Litoral, acompanhada de vento moderado, entre 40 km/h e 50 km/h. O mar permanece agitado, com condição de ressaca ao longo da costa.



Já na sexta-feira (10), a tendência é de que o tempo se mantenha firme e com aberturas de sol em grande parte do território gaúcho, com chance de chuva apenas no Litoral Médio.





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