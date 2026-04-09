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Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 20 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/04/2026 às 09h59
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 20 milhões
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.994 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 20 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site das Loterias Caixa .

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

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O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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